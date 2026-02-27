EUROPLASMA - Modification des caractéristiques des tranches 22 et 23 d’OCABSA

• Montant nominal des tranches 22 et 23 porté à 1,5M€ chacune

• Emission de 100 OCA supplémentaires par tranche

• En contrepartie, commission de 10% réglée par l’émission de 30 OCA additionnelles par tranche





Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le changement des modalités d’exercice des vingt-deuxième et vingt-troisième tranches annoncées le 28 janvier dernier . Chaque tranche fait désormais l’objet d’une émission de 330 obligations convertibles en actions nouvelles de la Société (sans bons de souscriptions d’actions attachés) pour un montant nominal total de trois millions d’euros.



Dans le cadre de l’emprunt obligataire mis en place en avril 2024 au bénéfice de Environmental Performance Financing (« EPF »), société du groupe Alpha Blue Ocean, Europlasma a sollicité une révision du montant nominal des tranches 22 et 23, porté à 1,5 M€ par tranche, contre 1 M€ initialement prévu au contrat.



En contrepartie de cette augmentation, il est prévu l’émission de 30 obligations convertibles en actions supplémentaires par tranche (sans bons de souscription d’actions attachés) au profit du financeur.



Ainsi, les tranches 22 et 23 donneront lieu à l’émission de 330 OCA chacune pour un montant nominal de 1,5 M€, étant précisé que le montant nominal maximum de l’emprunt obligataire demeure fixé à 30 M€ et que l’ensemble des autres caractéristiques contractuelles reste inchangé.