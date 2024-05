EUROPLASMA - Mise à disposition du rapport financier annuel 2023

Europlasma a mis en ligne son rapport financier annuel au 31 décembre 2023 sur son site Internet www.europlasma.com dans la rubrique « Information réglementée ».



Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend :

• les états financiers annuels de la société Europlasma SA et du Groupe Europlasma au 31 décembre 2023 ;

• le rapport de gestion ;

• les rapports des commissaires aux comptes.



Indicateurs alternatifs de performance



Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, Europlasma utilise des indicateurs alternatifs de performance (IAP) établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12. Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et renvoie à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS dans les documents publiés.