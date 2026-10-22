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EUROPLASMA - Les Forges de Tarbes sollicitent l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
information fournie par Boursorama CP 22/10/2026 à 19:45

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Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes sollicite auprès du Tribunal de commerce de Tarbes l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, après information et consultation du comité social et économique réuni ce jour en réunion extraordinaire.

Cette demande vise à préserver l’activité de l’entreprise et à créer les conditions nécessaires à son redressement.

Une communication complémentaire sera réalisée à l'issue de la décision du Tribunal de commerce de Tarbes attendue dans les prochains jours.

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