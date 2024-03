EUROPLASMA - L’offre de reprise de MG-Valdunes par Europlasma validée par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole

• Un projet industriel assurant la pérennité des activités historiques en France avec l’intégration à venir de nouvelles activités afin de favoriser la profitabilité et la transition énergétique des sites ;

• Une confirmation du rôle moteur d’Europlasma dans la décarbonation et la souveraineté de l’industrie française ;

• Un plan de développement visant à produire, à terme, des roues ferroviaires « vertes » à partir d’énergie renouvelable.



Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que son offre de reprise de MG-Valdunes, dernier fabricant français de roues et d’essieux pour l’industrie ferroviaire, a été validée ce jour par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole.



L’offre de reprise comprend :

• La reprise des fonds de commerce exploités par MG-Valdunes sur ses deux sites de Leffrinckoucke (Dunkerque) et de Trith-Saint-Léger (Valenciennes) ainsi que les actifs y afférents ;

• La préservation de près de 60% des effectifs globaux ;

• La pérennisation des activités historiques des deux sites ;

• Un plan de développement visant à reconquérir le marché domestique, redéployer les activités liées aux composants mécaniques forgés (CMF) et, à terme, à améliorer la compétitivité et la rentabilité de l’outil de production par l’intégration d’activités nouvelles en lien avec le traitement de déchets, la décarbonation et la production d’énergie renouvelable.