EUROPLASMA : Intégration de Satma Industries : Plus-value d’acquisition de +7 M€ dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que l’entrée de Satma Industries le 25 mars dernier (cf communiqué) représente une plus-value d’acquisition de +7 M€ dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022.

Dans le cadre de la reprise de Satma Industries, une évaluation des équipements installés sur le site de Goncelin (Isère) a été réalisée par un cabinet d’expertise indépendant, commissaire aux apports. L’évaluation de ces équipements représente une plus-value de +7 M€ nets (déduction effectuée du passif repris), qui permettra de renforcer les fonds propres et de générer un impact positif du même ordre sur le résultat opérationnel des comptes semestriels du Groupe arrêtés au 30 juin 2022.