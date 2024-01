EUROPLASMA - Informations relatives à l’offre de reprise de MG-Valdunes présentée par Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, indique que le Groupe a sollicité un délai supplémentaire de 7 jours à l’administrateur judiciaire en charge du dossier MG-Valdunes afin de réétudier son offre vers une logique d’un repreneur unique de l’activité de MG-Valdunes, avec pour objectif de maintenir l’ensemble des étapes industrielles nécessaires à la préservation de la filière française de production de roues.



En tout état de cause, le Groupe précise que la modification du périmètre de reprise de l’offre est subordonnée à l’obtention de différents engagements, le cas échéant ceux des collectivités locales et de l’Etat mais également des partenaires commerciaux de MG-Valdunes.



À ce stade, l’information concernant ce projet est insuffisamment précise pour faire l’objet d’une communication plus détaillée par le Groupe compte tenu de l’existence de nombreuses conditions relatives à la faisabilité de l’opération. Si cette situation devait évoluer, Europlasma informerait le marché dès que possible.