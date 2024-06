EUROPLASMA : Inertam va traiter 4 500 tonnes italiennes de déchets amiantés

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a remporté un appel d’offre pour le traitement de 4 500 tonnes de déchets amiantés en provenance d’Italie. Les déchets seront acheminés vers INERTAM après l’obtention des autorisations des autorités compétentes.



Cette commande émane d’une société italienne qui systématise l’élimination et la valorisation des déchets collectés dans ses usines. Ainsi, cette société privilégie dans la mesure du possible toutes opérations de valorisation présentant des avantages environnementaux évidents dans le respect des directives nationales et européennes.