EUROPLASMA - Europlasma candidat à la reprise de la Fonderie de Bretagne

• Un projet ambitieux assurant la pérennité du site grâce au maintien de l’activité historiques dans l’automobile, à la poursuite de la diversification dans des domaines variés et au développement accéléré d’une production dans celui de la défense ;

• La préservation de plus de 80% de l’effectif actuel ;

• Une offre de reprise cohérente avec l’orientation de certaines activités du Groupe Europlasma vers la défense.



Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, indique avoir déposé une offre de reprise globale en plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la société Fonderie de Bretagne, en redressement judiciaire depuis le 23 janvier 2025. L’offre comporte différents éléments :

- La reprise du fonds de commerce exploité par la Fonderie de Bretagne ainsi que les actifs y afférents ;

- La préservation de 240 emplois ;

- Un projet de retournement, fondé sur la diversification des activités de la société dans le secteur de la défense.



A ce jour, cette offre de reprise comporte différentes conditions suspensives, dont les principales sont détaillées dans le présent communiqué. La levée de ces conditions suspensives fondera la réussite et la pérennité du projet industriel.



Un projet audacieux pour pérenniser l’activité sur le long terme, qui allie relance industrielle et souveraineté