Europlasma et l'Université d'Hangzhou entérinent la création d'un centre de recherche pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce un accord de coopération en matière de recherche et de prototypage industriel entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi. Aux recherches préalablement annoncées sur la vitrification des cendres volantes vient s'ajouter le développement de procédés permettant le traitement et la valorisation des déchets issus de l'industrie de l'aluminium.