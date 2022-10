Europlasma enregistre une nouvelle commande d’un montant de plus de 8M€

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce avoir reçu une nouvelle commande pour la production de 30.000 corps creux sur son site de Tarbes.



Ce nouveau contrat représente un chiffre d’affaires de plus de 8 M€.



Par ailleurs, le site poursuit ses travaux de qualification de nouveaux types de corps creux afin d’élargir son catalogue en vue de potentiels futurs contrats.



À propos d’EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale.



Avertissement

Le présent communiqué contient des informations et déclarations prospectives relatives à Europlasma et à ses activités. Europlasma estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de leur diffusion.