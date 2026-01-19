Europlasma dévoile des essais positifs pour la fabrication d'obus de mortier de 120 mm
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:02
FDB a reçu les résultats des essais de fragmentation lancés le mois dernier et particulièrement attendus par de potentiels clients. Ces résultats sont très positifs et valident la qualité des obus de mortier de 120 mm fabriqués, confirmant la maîtrise industrielle et métallurgique du site.
Partant, FDB va pouvoir entrer dans une phase de tests balistiques dans le courant du mois de janvier, en vue d'une qualification finale des produits.
Si tout est validé, Fonderie de Bretagne sera en mesure de confirmer à ses contreparties le lancement de la production en série à partir du deuxième trimestre 2026.
Pour Jérôme Garnache-Creuillot, président-directeur général du groupe : " le succès des essais de fragmentation constitue une avancée majeure pour Fonderie de Bretagne et confirme la pertinence de notre stratégie de diversification. Il témoigne de la capacité de nos équipes à répondre aux exigences élevées du secteur de la défense. Nous abordons désormais la phase de qualification finale avec confiance en nous appuyant sur notre savoir-faire industriel et notre exigence en matière de qualité et de performance ".
