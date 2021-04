Communiqué de presse ? Bordeaux, le 29 avril 2021









Europlasma confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME





Europlasma, expert des solutions de dépollution, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME pour l'année 2021, conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier fixant notamment les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation, à savoir :



? Une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros,

? Un effectif salarié inférieur à 5.000,

? Un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, sur la base des comptes consolidés.

Par ailleurs, la société rappelle qu'elle fait partie de l'indice EnterNext PEA-PME 150. Cet indice représente pour les investisseurs un repère sur 150 entreprises de tous secteurs, cotées et intégrant 80% des valeurs les plus liquides éligibles au dispositif PEA-PME.