EUROPLASMA - Bizzell Europe entre au capital de Valdunes Industries à hauteur de 25% pour 5M€

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la conclusion d’un accord avec la société Bizzell Europe, filiale du groupe Bizzell Corporation opérant principalement au profit du gouvernement américain, en vue de son entrée au capital de Valdunes Industries à hauteur de 25% pour un montant de 5 millions d’euros.



Valdunes Industries est la société constituée par Europlasma pour reprendre les activités de MG-Valdunes. Le plan de cession validée par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 20 mars dernier (cf communiqué du 20/03/2024) fera l’objet d’une demande de modification pour intégrer cet accord modifiant la répartition du capital de Valdunes Industries.



Cet accord vise à accroître la profitabilité de Valdunes Industries en particulier et du groupe Europlasma en général. Sa mise en œuvre fera l’objet de concertations avec l’ensemble des parties prenantes, privées et publiques, françaises et internationales.



Europlasma se félicite de cet accord qui confirme la pertinence de la reprise de Valdunes dans une optique de création de valeur et de synergies au sein du périmètre élargi du Groupe Europlasma.