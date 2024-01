EUROPLASMA - Autorisation de traiter les crasses d’aluminium délivrée par les autorités chinoises

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que la société Shandong Haogang Environmental ProtectionTechnology Co (communiqué du 19/04/2023) vient de recevoir des autorités environnementales chinoises un permis de traiter les crasses d'aluminium.



Par cette autorisation, les autorités chinoises viennent donc de valider la technologie développée par la filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (« EET ») et permettent au pilote de passer à l’échelle industrielle. Cette licence d’exploitation ouvre également la voie à la qualification du dispositif industriel pour l’ensemble du territoire à l’issue d’une période probatoire d’un an.



Cette nouvelle étape, indispensable à la construction de la première usine de traitement des crasses d’aluminium d’une capacité de 90 000 tonnes par an, devrait être suivie, après finalisation de l'audit comptable de la société Shandong Haogang Environmental ProtectionTechnology Co prévu courant janvier 2024, par la signature d’un accord de joint-venture entre les deux sociétés afin d’exploiter conjointement l’installation.