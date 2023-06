EUROPLASMA - 150 tonnes de déchets amiantés du continent africain vont être vitrifiées en France, à Inertam

Dans le cadre du contrat de partenariat signé avec DI Environnement (cf communiqué), Inertam a reçu le premier consentement des autorités françaises pour importer 150 tonnes de déchets amiantés provenant de la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire.



Ces déchets sont majoritairement issus du chantier de réhabilitation de grande ampleur du CHU de Yopougon à Abidjan représentant un investissement global de plus de 59 millions d’euros et de la réfection totale du Centre Artisanal de la Ville d’Abidjan (CAVA).



Le choix d’exporter en France ces déchets hautement toxiques depuis le continent africain pour y être définitivement détruits par procédé haute température, seule alternative à l’enfouissement, confirme la pertinence de la solution Inertam unique au monde et véritable gage de préservation de la santé publique et de l’environnement.