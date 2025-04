EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : EMS : RÉSULTATS ANNUELS 2024 - CROISSANCE SOUTENUE ET FORTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Chiffre d'affaires 2024 en croissance continue : 45,1 M€, soit + 11 %

Forte amélioration de l'EBITDA à + 69 %

Forte réduction des charges opérationnelles et des frais de structure dès le 2 e semestre

14 avril 2025 – 18h00 – EMS (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses résultats annuels 2024 avec un Chiffre d'affaires de 45,1 M€ au titre de l'année 2024, en progression de 11 %, par rapport à 2023 et une marge d'EBITDA à près de 10 % en très nette progression.

Le Groupe EMS poursuit sa croissance, portée notamment par la bonne dynamique commerciale de ses activités historiques, Radiologie et Ostéodensitométrie, en France comme à l'international.

Le Rapport Annuel, présentant les comptes consolidés annuels 2024, arrêtés par le Conseil d'administration le 10 avril 2025, est disponible sur le site web dans la catégorie Rapport Financier annuel, sur ce lien .

2024 : POURSUITE DE LA CROISSANCE ET NETTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

45,1 M€

Chiffre d'affaires en hausse de 10 %

vs 40,6 M€ en 2023 + 11 % de croissance du Chiffre d'affaires

Près de 10 % de part d'EBITDA au sein du Chiffre d'affaires

en 2024 vs plus de 6 % en 2023



+ 50 % de progression 4,4 M€ d'EBITDA

vs 2,6 M€ en 2023 Près de + 69 % d'augmentation de l'EBITDA

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 11 %

EMS Group réalise une hausse de 11 % de son Chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023, pour atteindre 45,1 M€. Cette bonne dynamique commerciale, dans un contexte macroéconomique complexe et malgré une cyberattaque lors du premier trimestre 2024, est portée par les deux activités historiques du Groupe :

L'activité Radiologie progresse de 11 % à 35 M€, pour atteindre 78 % du Chiffre d'affaires.

L'activité Ostéodensitométrie progresse, quant à elle, de 12 % à 10,1 M€, pour atteindre près de 22 % du Chiffre d'affaires.

DYNAMIQUE COMMERCIALE CONFIRMÉE À L'INTERNATIONAL

La dynamique commerciale se confirme à l'international, avec notamment le développement des ventes de PLATINUM NEO, une solution intelligente qui révolutionne le workflow R/F.

Des évolutions majeures de Chiffres d'affaires sont à noter sur les marchés africain et asiatique :

Le marché africain avec une croissance de son Chiffre d'affaires de plus de 65 %, qui représente désormais plus de 5 % de l'activité totale ;

Le marché asiatique avec une croissance de plus de 67 % du Chiffre d'affaires pour représenter 10 % de l'activité totale.

Le Groupe a également conforté ses positions, notamment sur le marché européen qui totalise près de 58 % de l'activité totale avec une progression du Chiffre d'affaires de 5 %.

Données consolidées en M€

Normes IFRS 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires 45,1 40,6 + 11 % EBITDA 4,4 2,6 + 69 % Marge d'EBITDA 10 % 6 % + 50 % Dotation aux Amortissements et Provisions (2,6) (2,7) + 2 % Résultat Opérationnel Courant 1,7 (0,1) + 1 373 % Autres produits et charges opérationnels (0,5) - - Résultat Opérationnel 1,3 (0,1) + 1 035 % Résultat financier (0,5) (0,6) + 13 % Résultat net part du Groupe 0,5 (0,7) + 177 %

DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN MARQUE PROPRE

En 2024, les ventes sous la marque DMS Imaging et en marque blanche se rééquilibrent , grâce au dynamisme de son réseau de distributeurs. Dans le détail, en 2024, 48 % du Chiffre d'affaires provient de ventes en marque propre via des distributeurs, contre 42 % en 2023, et 52 % de ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux, contre 58 % en 2023.

FORTE PROGRESSION DES INDICATEURS DE RENTABILITÉ

EMS Group publie un EBITDA de 4,4 M€ au titre de l'exercice 2024 contre 2,6 M€ en 2023. La marge d'EBITDA progresse ainsi de 6,4 % à de 9,6 %, la portant à un niveau historique.

Cette hausse est principalement portée par :

La forte augmentation de l'activité ;

La bonne maitrise des coûts opérationnels et de coûts de structures.

Le résultat opérationnel courant ressort en nette progression à 1,7 M€ contre un résultat nul en 2023. EMS Group démontre ainsi le levier opérationnel de son modèle économique.

Les autres produits et charges opérationnels représentent -0,5 M€ au 31 décembre 2024 et sont principalement expliqués par l'intégration de la nouvelle activité mobile motorisée de Solutions for Tomorrow.

Le résultat opérationnel est de 1,3 M€ contre un résultat négatif de -0,1 M€ en 2023.

Le résultat financier présente une perte de -0,5 M€ dont -0.5 M€ de coûts de la dette (contre une perte de -0,6 M€ en 2023).

UNE SITUATION FINANCIÈRE EN AMÉLIORATION

Au 31 décembre 2024, la situation financière de EMS est saine et équilibrée avec des capitaux propres de 10,3 M€ et une trésorerie disponible de 4,6 M€.

L'endettement financier net s'établit par ailleurs à 11,1 M€ (hors dettes locatives IFRS 16). La dette financière est principalement composée de 11 M€ de prêts essentiellement garantis par l'État, de 0,9 M€ d'avances remboursables et de 3,9 M€ de dettes factor. La dette nette est stable par rapport au 31/12/2023 malgré une très forte activité en 2024 de développement de nouveaux produits qui seront commercialisés progressivement dès 2025.

EMS GROUP POURSUIT ET ACCÉLÈRE LE DÉPLOIEMENT DE SES NOUVELLES SOLUTIONS

Après un cycle d'investissements intenses, portant notamment sur ses propres solutions logicielles dotées en Intelligence Artificielle et de cybersécurité, sur l'élargissement de la gamme produit et solutions, EMS Group poursuit sa démarche d'accélération du déploiement :

Réorganisation et structuration de l'activité Radiologie dans le cadre de l'intégration des solutions de mobile motorisé !M1 de Solutions for Tomorrow (SFT) ;

dans le cadre de l'intégration des solutions de mobile motorisé !M1 de Solutions for Tomorrow (SFT) ; Investissement dans le développement de nouvelles solutions qui renforceront l'offre commerciale au second semestre 2025 ;

qui renforceront l'offre commerciale au second semestre 2025 ; Lancement du mobile de Radiologie Onyx ;

; Innovation avec l'intégration du logiciel Adam au mobile de Radiologie !M1 ;

Solution de Radiologie Xavion.

Les solutions Onyx et !M1 permettront ainsi, à EMS Group, de proposer une gamme complète de solutions de Radiologie mobile à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du marché mondial.

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2024

EMS GROUP MAITRISE UNE CYBERATTAQUE

EMS Group a été la cible d'une cyberattaque de type ransomware le 2 février 2024. Les équipes informatiques ont été immédiatement mobilisées pour faire face à la situation. Les systèmes internes ont fait l'objet d'une restauration complète et l'activité a pu reprendre progressivement à partir de la fin de semaine suivante. Cette cyberattaque a démontré la très bonne résilience numérique de EMS Group. Néanmoins, les opérations ont été impactées pendant 4 semaines induisant des retards de livraison sur le premier trimestre.

LIQUIDATION DES SOCIETES APELEM ESPAGNE ET DMS WELLNESS

En 2024, les société Apelem Espagne et DMS Wellness ont été liquidées.

DMS IMAGING DEVIENT EMS (EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS)

DMS Imaging, spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, a changé de nom et devient European Medical Solutions. DMS Imaging devient la marque commerciale de EMS Group.

En parallèle, en 2024, EMS Group a renforcé le contrôle et la réduction des coûts de structures via la mise en œuvre du regroupement d'actions. En effet, le Conseil d'administration d'European Medical Solutions a réalisé, le 31 décembre 2024, le regroupement d'actions d'European Medical Solutions, comme décidé lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2024, pour un ratio de 352 actions existantes (ISIN BE0974289218) par une action nouvelle (ISIN BE0974497290).

Ce regroupement vise à réduire le nombre d'actions en circulation et à limiter la volatilité des cours, en réponse à la faible liquidité des titres, tout en ajustant le rapport entre le prix de l'action et les frais bancaires liés à sa gestion.

EMS GROUP INTÈGRE ADAM AU MOBILE DE RADIOLOGIE !M1

En 2024, lors de l'ECR (European Congress of Radiology) en Autriche, EMS Group a lancé ADAM AI multiplateforme, une évolution de son logiciel ADAM qui intègre dorénavant la puissance de l'Intelligence Artificielle. Ce dernier a vocation à être déployé sur tous les systèmes du Groupe. À ce jour, ADAM est installé dans le monde sur plus de 500 tables télécommandées de EMS Group.

Cette innovation permet dès aujourd'hui d'adresser un marché beaucoup plus large et surtout de pouvoir proposer !M1 à tous les grands industriels du secteur en marque blanche. !M1 ADAM bénéficie de toutes les autorisations de mise sur le marché en Europe.

EMS GROUP LANCE ONYX LE MOBILE DE RADIOLOGIE QUI RÉINVENTE LA MOBILITÉ

En première mondiale, EMS Group a présenté aux Journées Francophones de la Radiologie (JFR) le nouveau mobile de radiologie Onyx, récemment récompensé par le Prix de l'Innovation décerné par la Société Française de Radiologie (SFR).

Le mobile Onyx est un système d'imagerie mobile polyvalent, conçu pour offrir un diagnostic précis et adapté aux divers environnements cliniques, des unités de soins intensifs aux services d'urgence et aux unités de pédiatrie. Grâce à son tube à rayon X de toute nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), et à son bras zéro gravité, il garantit une mise en œuvre précise et une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints.

Le mobile Onyx est aujourd'hui proposé non seulement à nos clients actuels en marque blanche, mais également à d'autres industriels du secteur. Les premières installations d'Onyx sont prévues pour le 1 er trimestre 2025, dans l'attente des autorisations de mise sur le marché actuellement retardées par l'engorgement des organismes notifiés mais attendus dans les prochains mois.

EMS GROUP SIGNE DEUX ACCORDS STRATÉGIQUES MAJEURS SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

EMS Group a signé 2 accords majeurs en 2024 pour le marché américain avec les sociétés Medlink Imaging et JPI Healthcare, deux acteurs globaux sur ce marché. Avec plus de 1 200 unités vendues annuellement, le marché américain est le plus dynamique au monde pour les solutions d'imagerie mobile motorisées. Les enregistrements FDA sont en cours et les premières ventes sont attendues dès le 2 e trimestre 2025.

LES ÉVÉNEMENTS POST-CLOTURE 31 DECEMBRE 2024

APELEM, FILIALE D'EMS, SÉLECTIONNÉ PAR LES AUTORITÉS UKRAINIENNES POUR LA LIVRAISON DE 120 MOBILES DE RADIOLOGIE D'URGENCE

EMS Group est fière d'annoncer que son projet de « Livraison de 120 unités mobiles de radiologie !M1 Adam » a été retenu par les autorités ukrainiennes. Ce projet, de 11 M€, s'échelonnera sur 12 mois, à compter des premières livraisons attendues sur le 2 e ou 3 e trimestre 2025.

EMS Group s'inscrit comme un partenaire privilégié de l'Ukraine pour la fourniture d'équipements d'imagerie médicale dans un contexte incontournable de reconstruction des infrastructures de santé.

Cette initiative vise à renforcer les capacités de diagnostic en Ukraine et bénéficie d'un financement par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine, récemment mis en place par la France. Ce fonds, doté d'un budget de 200 M€, finance des projets d'urgence dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'eau, la santé, les infrastructures et le déminage. Il s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'AFD - Agence Française de Développement - qui a étendu son mandat pour soutenir la reconstruction et le renforcement des infrastructures ukrainiennes.

« Ce projet représente un jalon majeur pour le Groupe EMS et nous sommes honorés de contribuer, aux côtés de la France, au renforcement des infrastructures de santé de l'Ukraine en cette période cruciale.

Nos solutions de radiologie mobile sont conçues pour répondre aux besoins immédiats et diversifiés des infrastructures de santé, illustrant notre engagement envers des solutions de diagnostic fiables et performantes. Nous exprimons notre gratitude envers l'État français et ses équipes du Trésor ainsi qu'à l'association French Healthcare pour leur soutien précieux. »



Samuel SANCERNI, PDG de DMS Group

Enfin, Samuel SANCERNI déclare « Ce projet stratégique marque également une nouvelle phase de croissance pour le Groupe EMS, en affirmant notre positionnement comme acteur clé de l'imagerie médicale mobile à l'international, et confirme la pertinence de notre choix stratégique de rapprochement avec Solutions for Tomorrow en octobre 2023. Il s'inscrit, de plus, dans un partenariat de long terme avec les autorités ukrainiennes ».

PERSPECTIVES 2025 : EMS GROUP ENGAGÉ POUR L'INNOVATION, LA CROISSANCE... ET LA RENTABILITÉ

UNE STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES FONDAMENTAUX POUR FAIRE FACE AUX INCERTITUDES

La récente hausse des droits de douane imposés par l'administration américaine fait naturellement l'objet d'une attention particulière de la part de EMS Group. Toutefois, plusieurs éléments structurants doivent être analysés avant de pouvoir réellement en mesurer l'impact :

Les États-Unis ne disposent, en effet, d'aucun fabricant local de solutions R/F et comptent très peu d'acteurs sur le segment des mobiles de Radiologie.

Par ailleurs, nos solutions sont parfaitement adaptées aux attentes de ce marché. En 2024, EMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€ aux États-Unis (hors activité de service après-vente).

En parallèle, EMS Group est aujourd'hui le seul fabricant européen d'Ostéodensitométrie, un segment stratégique sur lequel les deux principaux concurrents sont américains. Cette position unique constitue un avantage concurrentiel fort dans un contexte de reconfiguration des échanges internationaux.

Enfin depuis 2023, EMS Group a engagé une stratégie active de diversification :

élargissement du mix produit ,

, innovation,

rééquilibrage entre ventes en direct et en marque blanche , et

, et renforcement de notre présence géographique à l'international .

Cette approche, à la fois robuste et agile, place le Groupe en position de résilience et d'adaptation face aux fluctuations du contexte géoéconomique mondial.

L'activité commerciale reste dynamique grâce à :

une organisation solide et structurée,

des partenariats de premier plan,

un savoir-faire et une agilité uniques,

ainsi qu'une offre conforme aux besoins du marché.

Les perspectives de croissance et de rentabilité annoncées dans le plan stratégique #Imaging 2027 sont, à ce stade, confirmées.

En 2025, l'ensemble du Groupe reste pleinement mobilisé et déterminé à la réalisation de l'ambition affichée en s'appuyant sur :

Une maitrise de la chaine de valeur de la conception à l'assemblage, sur un site principal de Gallargues-le-Montueux et intégration du site partenaire en Suède à Vaxjo dès 2026.

de la conception à l'assemblage, sur un site principal de Gallargues-le-Montueux et intégration du site partenaire en Suède à Vaxjo dès 2026. Une organisation industrielle dimensionnée pour assurer la production correspondante à un Chiffre d'affaires de 70 M€ à l'horizon 2027.

dimensionnée pour assurer la production correspondante à un Chiffre d'affaires de 70 M€ à l'horizon 2027. Un profil de Pure Player de la radiologie industrielle dotée d'une large gamme.

------------------------------------------------------------------



À PROPOS D'EMS

EMS est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS une dimension planétaire.

En 2024, EMS a réalisé un Chiffre d'affaires de 45,1 M€.

EMS est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALEMS) et est éligible au PMA PME.

------------------------------------------------------------------





