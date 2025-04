EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2025 : EMS GROUP ENREGISTRE UNE PROGRESSION À DEUX CHIFFRES DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

10,9 M €

Chiffre d'affaires 15 %

Progression

du Chiffre d'affaires

vs 1 er trimestre 2024

22 avril 2025 – 8h00 – EMS (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie un Chiffre d'affaires de 10,9 M€ au titre du 1 er trimestre 2025, en progression de 15 %, par rapport au 1 er trimestre 2024.

EMS Group commence une année prometteuse en poursuivant sa croissance portée par la bonne dynamique commerciale sur ses activités Radiologie et Ostéodensitométrie et l'équilibre à l'international.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE 2025 : EMS GROUP ENREGISTRE UNE NOUVELLE PROGRESSION DE SON ACTIVITÉ

HAUSSE ENCOURAGEANTE DE 15 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

EMS Group réalise une hausse de 15 % de son Chiffre d'affaires au cours du 1 er trimestre 2025 par rapport au 1 er trimestre 2024, pour atteindre 10,9 M€.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 10,9 9,4 15 % Dont Radiologie 8,5 6,8 26 % Dont Ostéodensitométrie 2,3 2,6 -12 %

EMS Group enregistre un Chiffre d'affaires de 10,9 M€ au titre du premier trimestre de l'exercice 2025, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l'exercice 2024. La dynamique commerciale se renforce à l'international et la tendance se confirme pour une répartition globale sur l'ensemble des continents :

L'activité progresse ainsi fortement en Amérique du Nord et du Sud avec une percée spectaculaire de 138,1 % pour un Chiffre d'affaires de 2,3 M€ vs 1 M€ en 2024. Cette croissance est principalement liée à l'impact de Carestream Health Inc (1,1 M€) et de Fujifilm Healthcare Americas Corp (0,8 K€).

L'Asie fait aussi un bond de 99 % avec un Chiffre d'affaires à plus de 0,7 M€ vs un peu moins de 0,4 M€ en 2024. Cette croissance est principalement visible au Bangladesh sur l'activité Ostéodensitométrie.

L'Europe affiche une progression de + 9 %, pour un Chiffre d'affaires de 6,5 M€.

EMS GROUP GARDE LE RYTHME D'UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

Au premier trimestre 2025, les ventes en marque blanche se sont renforcées avec une augmentation de 35 % du Chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2024.

Ainsi, 68 % du Chiffre d'affaires provient de ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux, et 32 % de ventes en marque propre via des distributeurs.

Sur le 1 er trimestre l'activité Radiologie progresse de 26 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,5 M€. L'activité Ostéodensitométrie, quant à elle, ralentie temporairement de 12 % pour atteindre 2,3 M€.

À fin mars, l'activité Radiologie représente donc 79 % du Chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 21 %.

7,4 M€

Chiffre d'affaires Ventes en marque blanche vs 5,5 M€ au T1 2024 + 35 %

de croissance

du Chiffre d'affaires des ventes en marque blanche

68 % du Chiffre d'affaires provient des ventes en marque blanche et 32 % en marque propre 8,6 M€

De CA pour l'activité Radiologie + 26 %

De progression de l'activité Radiologie par rapport au T1 2024

ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF AU 1 ER TRIMESTRE 2025

APELEM, FILIALE D'EMS, A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LES AUTORITÉS UKRAINIENNES POUR LA LIVRAISON DE 120 MOBILES DE RADIOLOGIE D'URGENCE

Début 2025, EMS Group a été retenu par les autorités ukrainiennes pour fournir 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », dans le cadre d'un contrat de 11 M€, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine.

Ce projet positionne EMS Group comme un acteur clé de la reconstruction des infrastructures de santé ukrainiennes. Les premières livraisons sont attendues au 2 ème ou 3 ème trimestre 2025, avec un déploiement échelonné sur 12 mois. Ce contrat stratégique marque également une étape majeure dans le développement de EMS Group, tout en soulignant la pertinence du rapprochement avec Solutions for Tomorrow fin 2023. EMS Group s'impose ainsi comme un acteur de référence de la radiologie mobile, au service des enjeux de santé publique et de résilience internationale.

PERSPECTIVES 2025 : EMS GROUP ENGAGÉ POUR L'INNOVATION, LA CROISSANCE... ET LA RENTABILITÉ

En complément de la dynamique insufflée par le contrat ukrainien, en 2025, EMS Group prévoit aussi de fonder sa croissance sur l'innovation technologique et le déploiement de ses solutions sur des marchés à fort potentiel.

Le lancement d' Onyx , nouveau mobile de radiologie primé par la Société Française de Radiologie aux Journées Francophones de Radiologie (JFR), incarne pleinement cette dynamique.

Doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, Onyx offre une maniabilité exceptionnelle dans tous les environnements cliniques.

Les premières installations sont prévues courant 2025, sous réserve des autorisations de mise sur le marché, attendues dans les prochains mois.

En parallèle, EMS Group a signé deux accords stratégiques aux États-Unis avec Medlink Imaging et JPI Healthcare , deux acteurs de référence. Ces partenariats visent le marché américain de la Radiologie mobile motorisée – le plus dynamique au monde – avec des premières ventes attendues dès le 2 ème trimestre 2025 (sous réserve des enregistrements FDA en cours).

Enfin, le Groupe anticipe une montée en puissance de ses collaborations historiques avec Fujifilm Healthcare , notamment en Amérique du Sud et en Afrique , ainsi qu'avec Canon Medical Systems Europe , qui accélère la diffusion de la Xavion en Europe avec l'ouverture de nouveaux marchés prometteurs .

DES FONDAMENTAUX SOLIDES POUR FAIRE FACE AUX INCERTITUDES GÉOÉCONOMIQUES

EMS Group reste attentif aux évolutions de la conjoncture internationale, notamment à la récente hausse des droits de douane aux États-Unis.

Si l'impact reste à affiner, plusieurs atouts structurels limitent les risques :

Les États-Unis ne comptent aucun fabricant local de solutions R/F et disposent de très peu d'acteurs sur le segment des mobiles de Radiologie.

Par ailleurs, EMS Group est le seul fabricant européen d'équipements d'Ostéodensitométrie , ce qui lui confère une position stratégique non seulement en Europe, mais également sur les marchés internationaux, dans un contexte de possible défiance vis-à-vis des équipements américains.

Depuis 2023, le Groupe a engagé une stratégie active de renforcement de ses fondamentaux , reposant sur :

la diversification de son mix produit ,

, l' innovation ,

, une plus grande agilité commerciale entre ventes directes et ventes en marque blanche,

entre ventes directes et ventes en marque blanche, ainsi qu'une expansion géographique renforcée.

Cette approche structurée et résiliente permet à EMS Group d'aborder les incertitudes globales avec sérénité.

Soutenue par une organisation solide, des partenariats de premier plan et une offre parfaitement alignée sur les besoins du marché, la trajectoire de croissance et de rentabilité fixée par le plan stratégique #Imaging2027 est pleinement confirmée.

