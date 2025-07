Europe: vers une fin de semaine terne pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 12:05









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt en retrait ce vendredi (-0,3% à Londres, -0,4% à Francfort, mais +0,2% à Milan et à Paris), au lendemain d'une réunion du conseil des gouverneurs de la BCE à la tonalité jugée assez 'faucon'.



Si le maintien des taux directeurs inchangés était anticipée, Deutsche Bank pointe 'plusieurs aspects qui penchaient dans une direction plus belliciste, conduisant à des doutes croissants sur une prochaine réduction de taux'.



'Le communiqué a maintenu les options ouvertes, la BCE ne s'engageant pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière', précise la banque allemande, ajoutant que Christine Lagarde n'a pas même exclu la possibilité d'une hausse de taux.



La crainte d'une attitude peu accommodante de la BCE préoccupe d'autant plus que la conjoncture demeure poussive en Europe, comme l'illustre ce matin un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne quasi stable à 88,6 en juillet, contre 88,4 en juin.



'Nous ne prévoyons une croissance relativement forte du PIB allemand de 1,4% en 2026, que parce que le gouvernement fédéral transfère des dépenses importantes du budget de base vers des fonds spéciaux', indique Commerzbank.



'L'ampleur des mesures de relance budgétaire stimule inévitablement l'activité économique, mais les perspectives de croissance à long terme restent modérées en raison de l'absence d'un nouveau départ de la politique économique', prévient-il.



Autre donnée peu enthousiasmante de la matinée sur le vieux continent, l'indice de confiance des ménages français se redresse à peine en juillet, d'un point à 89, et reste ainsi bien en dessous sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen avance de près de 3% à Francfort malgré une révision à la baisse des objectifs de marge et de croissance du constructeur pour 2025, un avertissement qui était en fait largement anticipé par le marché.



Eni se montre stable à Milan, la publication par le groupe énergétique de profits en retrait au titre de son deuxième trimestre étant accompagnée d'un relèvement de sa prévision de génération de cash-flow pour 2025.



A Paris où les publications se montrent particulièrement nombreuses, les investisseurs saluent celles de Nexity (+15%), Carrefour (+7%) et Rémy Cointreau (+6%), alors qu'ils boudent celles de Valeo (-6%) et Alten (-5%).







