Europe: un vent favorable en provenance du Japon

(Zonebourse.com) - La confiance règne sur les places européennes ce mercredi (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +1,4% à Paris, +1,9% à Milan), encouragée par de bonnes nouvelles en provenance d'Asie dans le dossier du commerce international.



Evénement notable de la séance, le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir la conclusion d'un accord commercial avec le Japon prévoyant l'imposition de droits de douane de 15% sur les importations depuis ce pays.



A Tokyo, les marchés actions japonais ont accueilli favorablement cette bonne nouvelle pour l'économie nippone, puisque son indice-phare Nikkei a affiché un gain solide de 3,5% à la clôture, de même que le Topix (+3,1%).



Ce nouvel accord commercial conclu par Washington 'pourrait aussi avoir des implications positives pour l'Europe en vue de la perspective d'un allégement des droits de douane sur l'automobile', selon les équipes de Danske Bank.



Les valeurs européennes du secteur ont d'ailleurs le vent en poupe ce mercredi, à l'image de Stellantis (+7%) à Paris et à Milan, ou encore de BMW (+5%), Mercedes-Benz (+6%) et Volkswagen (+6%) à Francfort.



En l'absence de données macroéconomiques ce matin en Europe, la séance est aussi dominée par la parution de nombreuses publications d'entreprises depuis mardi soir, recevant des accueils contrastés de la part des investisseurs.



SAP recule ainsi de 3% à Francfort, l'absence de relèvement d'objectifs annuels de la part du géant des logiciels d'entreprise, malgré un profit opérationnel meilleur que prévu, suscitant une déception palpable sur le marché.



Nokia lâche près de 7% à Helsinki, dans le sillage d'un abaissement de ses objectifs pour 2025, l'équipementier de réseaux ayant prévenu que ses résultats de deuxième trimestre n'attendraient pas les prévisions du consensus.



En revanche, UniCredit s'adjuge plus de 4% à Milan, suite à la publication de résultats 'record' au titre du deuxième trimestre, mais surtout dans la foulée de l'annonce de l'abandon de son projet d'acquisition de BPM.



A la Bourse de Paris, les investisseurs accueillent plutôt positivement les résultats dévoilés par Edenred (+2%) et Eurofins (+2%), mais sanctionnent ceux de Thales (-1%), et surtout de Soitec (-5%) et Dassault Aviation (-7%).





