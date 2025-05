Europe: un vent favorable d'outre-Atlantique information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Si Londres reste stable, les places continentales ont le vent en poupe (+0,7% à Paris (+0,6% à Francfort, à Madrid et à Milan) à la faveur de bonnes nouvelles venues d'outre-Atlantique, dont une publication rassurante de Nvidia.



Battant les attentes, le géant des puces pour l'IA a dévoilé un BPA ajusté en hausse d'un tiers à 0,81 dollar (0,96 dollar hors charge liée aux exigences sur les exportations vers la Chine) pour des revenus en croissance de 69% à près de 44,1 milliards.



'La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte. La génération de jetons d'inférence d'IA a décuplé en un an, et avec la généralisation des agents d'IA, la demande de calcul d'IA s'accélérera', estime son CEO Jensen Huang.



De plus, les investisseurs peuvent saluer la décision de la justice fédérale américaine de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération', même si la Maison Blanche a rapidement interjeté appel.



'Si la décision venait à être confirmée (...), les secteurs cycliques, particulièrement exposés aux risques commerciaux, pourraient notamment bénéficier d'une revalorisation potentielle', estime Ahmad Assiri, stratège chez Pepperstone.



'Parallèlement, la dissipation du risque tarifaire atténuerait les anticipations d'inflation, au moment même où les rendements réels poursuivent leur hausse - un contexte qui favoriserait, à court terme, les actions par rapport aux obligations', ajoute-t-il.



'La décision rendue dans la nuit par le Tribunal du commerce international des États-Unis s'apparente peut-être à l'intervention d'un 'deus ex machina' dans les tragédies grecques', estime pour sa part un analyste de Panmure Liberum.



Cependant, ce dernier reste sceptique, prévenant que cette décision pourrait être annulée par la Cour suprême ou tentée d'être contournée par l'administration Trump, et qu'un certain nombre de secteurs majeurs ne sont pas concernés.



Quoi qu'il en soit, ce contexte profite aux valeurs technologiques européennes ce matin, en particulier celles des semiconducteurs à l'image d'ASML (+3% à Amsterdam), STMicro (+3% à Paris et à Milan) ou Infineon (+2% à Francfort).



Aucune donnée européenne n'était prévue en ce Jeudi de l'Ascension, mais les opérateurs seront attentifs, cet après-midi, à la deuxième estimation du PIB américain au premier trimestre, paru en repli annualisé de 0,3% en première lecture.





