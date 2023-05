Europe: un début de semaine dans l'atonie information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 11:56

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes, les places continentales commencent dans l'ensemble la semaine sans grands changements (+0,1% à Francfort, atonie à Paris), malgré l'annonce ce week-end d'un accord à Washington pour relever le plafond de la dette.



La perspective d'un tel compromis entre l'Administration Biden et le président républicain de la Chambre des Représentants, qui écarte donc le spectre d'un défaut des Etats-Unis à très court terme, avait en effet déjà soutenu les marchés européens vendredi.



Aucune statistique n'est attendue en ce lundi de Pentecôte en Europe, de Fête du Printemps au Royaume-Uni et de Memorial Day aux Etats-Unis, mais les prochains jours s'annoncent tout de même fort chargés sur le front des données macroéconomiques.



Dans la zone euro, sont ainsi attendus les indices ESI du sentiment économique, les derniers chiffres de l'inflation et du chômage, ainsi que les indices d'activité PMI manufacturiers pour le mois qui s'achève.



De l'autre côté de l'Atlantique, outre les indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier, les opérateurs seront attentifs aux résultats de l'enquête ADP, puis au rapport sur l'emploi du Département du Travail.



Sans effet sur la tendance, Scope Ratings a confirmé vendredi soir sa note de la France à 'AA', mais a révisé sa perspective de 'stable' à 'négative', pointant notamment 'les risques sur la mise en oeuvre du programme de réformes du gouvernement'.



'Une économie vaste, diversifiée et résiliente, le statut de membre du coeur de la zone euro, un profil d'endettement favorable, et un excellent accès au marché des capitaux demeurent des atouts', tempérait l'agence de notation.



Dans l'actualité des valeurs, WPP annonce développer avec Nvidia un moteur de contenu exploitant Nvidia Omniverse et l'intelligence artificielle pour 'permettre aux équipes créatives de produire du contenu publicitaire de haute qualité' pour ses clients.