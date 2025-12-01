Europe : un début de semaine boursière plutôt morose
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 11:10
S'étant replié de 50 en octobre à 49,6 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro signale en effet le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.
Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production s'est maintenue pour un 9e mois consécutif.
De nombreuses autres données européennes sont attendues en cette première semaine du mois, dont les indices PMI des services, ou encore l'inflation, le taux de chômage et les données détaillées du PIB de la zone euro.
Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM, doivent paraitre ces jours-ci l'enquête ADP sur l'emploi privé, la production industrielle ainsi que les revenus et dépenses des ménages (habituellement accompagnés de l'indice des prix PCE).
'La dernière semaine de données américaines avant la réunion de la Fed du 10 décembre ne devrait pas faire évoluer la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base, actuellement évaluée à 90%', estime Société Générale.
Selon elle, 'les données dures sont assez datées et excluent des éléments clés tels que l'IPC et les chiffres officiels du marché du travail' et les 'données molles
(enquêtes ISM) pourraient ne pas fournir une indication fiable sur l'économie'.
Aussi, la banque française estime que l'attention cette semaine pourrait se concentrer sur le dossier russo-ukrainien, sur fond de tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis en vue d'un possible accord de paix.
Dans l'actualité des valeurs, Airbus perd 3% à Paris à la suite d'un problème logiciel constaté en fin de semaine dernière, qui a obligé le constructeur aéronautique à faire clouer au sol temporairement de très nombreux appareils de sa famille 320.
Richemont gagne près de 2% à Zurich, soutenu par des commentaires favorables de Deutsche Bank qui relève sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 180 à 195 francs suisses.
De même, Comet bondit de plus de 6% à Zurich, propulsé par des propos d'UBS qui remonte sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses sur le titre du fabricant de composants électroniques.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Dans les villages qui s'étalent au nord de la capitale du Sri Lanka, les inondations sont devenues une routine saisonnière. Alors c'est peu de dire que leurs habitants n'en reviennent pas de la violence de la crue du fleuve Kelani qui les a noyés ce weekend. "Je ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer