Europe: tous les regards tournés vers Washington information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les places européennes entament la semaine plutôt avec prudence (+0,2% à Londres, +0,1% à Paris et à Francfort), dans l'expectative de l'inauguration du mandat de Donald Trump qui aura lieu peu après la clôture sur le vieux continent.



Même si la Bourse de New York doit rester portes closes ce lundi pour le Martin Luther King's Day, les regards des investisseurs européens seront braqués vers le Capitole à Washington, où le 47ème Président des Etats-Unis doit prêter serment.



'Une fois passée la cérémonie d'investiture, chacun espère en apprendre un peu plus sur la mise en oeuvre de ses promesses (baisse d'impôt, hausse des droits de douane, expulsion des clandestins) et ses intentions sur les conflits en cours', souligne Oddo BHF.



'La perception commune est qu'au cours de son premier mandat, Donald Trump était moins préparé qu'il ne l'est cette fois-ci, aussi peut-on s'attendre à ce qu'il démarre sur les chapeaux de roue avec des mesures immédiates', prévient Deutsche Bank.



La banque allemande anticipe donc 'une semaine chargée avec plusieurs nouveaux décrets sur l'immigration, l'abrogation de certaines réglementations de Joe Biden sur l'énergie et l'environnement, ainsi que sur le commerce, peut-être avec la Chine d'abord'.



'Jamais une nouvelle administration n'avait été aussi suivie, ni ne s'était montrée aussi imprévisible', estiment Michael Gähler, responsable recherche obligataire et Sami Pepin, stratège obligations, chez Lombard Odier.



'Nous pouvons nous attendre à une série de décrets dans les jours et les semaines à venir, et sans doute à une plus forte volatilité des marchés financiers à mesure que les investisseurs en interprèteront les implications', poursuivent-ils.



Outre les premières décisions du nouveau chef d'Etat américain, les prochains jours verront paraitre de nombreux indices d'activité, comme ceux du ZEW en Allemagne et du Conference Board aux Etats-Unis, puis les indices PMI préliminaires.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Siemens Energy lâche 4% à Francfort sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', tandis que PostNL dévisse de plus de 6% à Amsterdam à la suite d'un nouvel avertissement sur résultats.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.