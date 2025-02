Europe: tentative de stabilisation pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tentent de se stabiliser ce mardi (-0,2% à Londres, -0,1% à Francfort et +0,2% à Paris), après leur chute de la veille consécutive à l'annonce des premières mesures de guerre commerciale de la part des Etats-Unis.



'Les droits de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada seront suspendus pendant 30 jours pour des négociations', souligne Commerzbank, ajoutant que la Chine a annoncé des contre-tarifs, mais seulement sur quelques biens.



'Cela a calmé les tensions pour l'instant. Cependant, un niveau élevé d'incertitude demeure. Il y a toujours un risque que les droits de douane soient finalement imposés à plus grande échelle', prévient la banque allemande.



'À l'exception de l'été 2019, marqué par le paroxysme de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, l'incertitude autour de la politique commerciale américaine atteint son plus haut niveau depuis 40 ans', estime pour sa part Robeco.



'Nous nous attendons à ce que la volatilité du marché reste élevée à court terme en raison du risque important d'une autre annonce commerciale à fort impact en direction de la Chine, de l'Europe et/ou du Japon', prévient-il.



Sur le front des valeurs en Europe, Infineon bondit de plus de 10% à Francfort, après un relèvement d'objectifs de croissance par le fabricant de semiconducteurs en raison de la vigueur du dollar, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Les investisseurs saluent aussi les résultats dévoilés par Publicis, Dassault Systèmes et BNP Paribas, qui gagnent tous plus de 2% à la Bourse de Paris, mais sanctionnent nettement ceux d'UBS (-6% à Zurich) et de Vodafone (-7% à Londres).





