Europe: regards prudents braqués vers la Fed

(CercleFinance.com) - L'heure est à la prudence sur les places européennes (-0,5% à Londres, stabilité à Francfort, -0,2% à Paris), à quelques heures du verdict très attendu du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) sur ses taux directeurs.



Si la banque centrale américaine devrait officialiser ce soir la fin de sa politique monétaire restrictive en annonçant une première baisse de taux depuis mars 2020, l'incertitude demeure au sujet de l'ampleur de cette réduction.



Ainsi, les marchés estiment à 63% la probabilité d'une baisse de 50 points de base selon l'outil FedWatch du CME Group, mais l'hypothèse d'une réduction de seulement 25 points de base reste jugée crédible par 37% des intervenants.



'Les données historiques laissent toutefois penser que les marchés d'actions affichent de meilleures performances après une première baisse de taux de 25 points de base que de 50', rappellent cependant les stratèges de Barclays.



En attendant, les opérateurs ont pris connaissance d'une confirmation du ralentissement de l'inflation dans la zone euro, à 2,2% en rythme annuel au mois d'août, ainsi que d'un maintien du taux d'inflation au Royaume-Uni à 2,2%.



Toutefois, en données sous-jacentes, l'inflation britannique a réaccélérée de 0,3 point à 3,6% le mois dernier, de quoi plaider contre l'annonce d'une nouvelle baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre jeudi.



Sur le front des valeurs, Campari lâche 5% à Milan après l'annonce par la maison italienne de vins et de spiritueux du départ de son directeur général Matteo Fantacchiotti, alors que ce dernier n'était en poste que depuis le mois d'avril.





