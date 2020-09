Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-La reprise continue mais n'est pas uniforme Reuters • 01/09/2020 à 10:41









(Actualisé avec résultats pour la Grande-Bretagne) PARIS/BERLIN/LONDRES, 1er septembre (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe, publiés mardi: * ZONE EURO - LE REBOND DE L'ACTIVITÉ S'AMPLIFIE LONDRES - L'activité du secteur manufacturier dans la zone euro est restée sur la voie de la reprise en août même si les industriels demeurent prudents en matière d'investissements et de recrutements. L'indice PMI manufacturier pour l'ensemble de la région calculé par IHS Markit a reculé à 51,7 après 51,8 juillet, les résultats définitifs confirmant l'estimation "flash" publiée le 21 août. Le sous-indice mesurant l'évolution de la production, qui rentre dans le calcul de l'indice PMI composite attendu jeudi, est monté à 55,6 contre 55,3 en juillet et 55,7 en première estimation. Il se situe désormais au plus haut depuis avril 2018. "La production manufacturière dans la zone euro a de nouveau fortement augmenté en août, une nouvelle preuve encourageante du rebond de l'activité au troisième trimestre après la chute observée au pic de la pandémie de COVID-19 au deuxième trimestre", commente Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit. Le sous-indice de l'emploi, à 44,2 après 42,9, reste toutefois inférieur à 50, ce qui traduit une diminution des effectifs. * ALLEMAGNE - L'INDUSTRIE POURSUIT SA REPRISE BERLIN - Le rebond de l'activité manufacturière s'est poursuivie en Allemagne en août, la production affichant sa plus forte croissance depuis deux ans et demi, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI du secteur a progressé à 52,2 après 51,0 en juillet, traduisant pour le deuxième mois d'affilée une expansion de l'activité même s'il est légèrement inférieur à l'estimation initiale de 53,0 donnée le 21 août. Phil Smith, principal économiste d'IHS Markit, précise cependant que la reprise n'est pas uniforme, certains industriels allemands restant confrontés à la faiblesse de la demande. "Les chiffres globaux encourageants masquent des problèmes persistants dans certains secteurs, particulièrement les machines et équipements industriels, qui souffrent du manque d'appétit en matière d'investissement", explique-t-il. Il note aussi que la dégradation de l'emploi industriel a continué en août, ce qui pourrait peser sur la demande intérieure en Allemagne. * FRANCE - RECHUTE DE L'ACTIVITÉ CONFIRMÉE EN AOÛT PARIS - L'activité du secteur manufacturier en France a de nouveau reculé au mois d'août, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI a reculé à 49,8 après 52,4 en juillet. Il dépasse toutefois la première estimation qui l'avait donné à 49,0 le 21 août. "Après deux mois de forte croissance, le secteur manufacturier français a essuyé un léger revers sur le chemin de la reprise, le niveau d'évolution de la production reculant nettement en août", précise Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit "Les nouvelles commandes ont à peine augmenté, ce qui souligne l'hésitation de nombreux clients du secteur manufacturier à s'engager sur leur activité future." "Le ralentissement de la croissance de la production a aussi entraîné une nouvelle accélération des suppressions d'emplois, et nous avons observé une certaine nervosité des entreprises concernant l'année à venir, le sentiment général tombant à son plus bas niveau depuis trois mois." * GRANDE-BRETAGNE - CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE APRÈS LA CHUTE DU PRINTEMPS LONDRES - La croissance du secteur manufacturier en Grande-Bretagne s'est poursuivie en août mais ce rebond s'effectue sur la base d'un niveau très dégradé, montrent l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI manufacturier a progressé à 55,2 après 53,3 en juillet, tout près de la première estimation qui l'avait donné à 55,3, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis février 2018. Le sous-indice de la production s'inscrit quant à lui au plus haut depuis mai 2014. "Les entreprises signalent que le rebond en cours est principalement lié au redémarrage de l'activité des industriels et à la réouverture de leurs clients avec l'allègement des restrictions dues au COVID-19", explique Rob Dobson, directeur d'IHS Markit. "La baisse des commandes en attente s'est accélérée, ce qui suggère des capacités de production inemployées, et la faiblesse persistante du marché du travail est préoccupante, avec des suppressions de postes pour le septième mois d'affilée." * ITALIE - LA REPRISE S'AMPLIFIE PLUS NETTEMENT QU'ATTENDU ROME - Le rebond du secteur manufacturier italien entamé en juillet s'est amplifié en août, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI du secteur a progressé à 53,1, au plus haut depuis juin 2018, après 51,9 en juillet, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse plus limitée, à 52,0. Il était tombé à 31,1 en avril, mois durant lequel la plupart des entreprises industrielles du pays étaient fermées, avant d'enchaîner quatre mois consécutifs de hausse. * ESPAGNE - NOUVELLE CONTRACTION APRÈS LE REBOND DE JUILLET MADRID - L'activité du secteur manufacturier espagnol s'est de nouveau contractée en août après un rebond le mois précédent, sur fond de résurgence des cas d'infection par le coronavirus. L'indice PMI du secteur a reculé à 49,9 après 53,5 en juillet. Ce dernier chiffre marquait un retour à la croissance de l'activité après le choc provoqué par l'épidémie en février. Le PMI manufacturier espagnol était tombé à 30,8 en avril, pendant le confinement généralisé du pays. (Bureaux de Reuters, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.