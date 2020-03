Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-La contraction manufacturière s'atténue malgré le coronavirus Reuters • 02/03/2020 à 11:10









LONDRES/BERLIN/PARIS, 2 mars (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe: * ZONE EURO - LA CONTRACTION MANUFACTURIÈRE S'ATTÉNUE LONDRES - La contraction manufacturière s'est atténuée dans la zone euro en février malgré la propagation du coronavirus et les risques que fait peser l'épidémie sur les chaînes d'approvisionnement. L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) s'affiche à 49,2 pour février dans sa version définitive, contre 49,1 en première estimation et après 47,9 en janvier. Cet indice se maintient sous la barre de 50, soit en zone de contraction, pour le 13e mois consécutif mais atteint son plus haut niveau depuis un an et dépasse les prévisions d'un indice inchangé, selon une enquête Reuters. "Malgré de nombreuses informations de la part des entreprises faisant état de dérèglement des chaînes d'approvisionnement et d'un impact sur les ventes à l'étranger liés à l'épidémie de coronavirus, le mois de février a montré des signes encourageants indiquant une atténuation de la contraction manufacturière dans la zone euro", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. * ALLEMAGNE - LA CONTRACTION MOINS MARQUÉE MAIS L'AVENIR INQUIÈTE BERLIN - La contraction du secteur manufacturier s'est atténuée également en Allemagne en février mais la perspective de dérèglements des chaînes d'approvisionnement en raison du coronavirus invite à relativiser les chiffres, dit-on chez IHS Markit. L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) remonte à 48,0 pour février dans sa version définitive, contre 47,8 en première estimation et après 45,3 en janvier. Cet indice se maintient sous la barre de 50, soit en zone de contraction, pour le 14e mois consécutif. "Si les perturbations continuent en Chine et si elles devaient se propager à d'autres économies, ce qui paraît de plus en plus probable au vu des évolutions récentes, nous pourrions voir des pressions sur l'offre comme sur la demande se manifester, ce qui pourrait entraîner une nouvelle décélération de la production", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit. * GRANDE-BRETAGNE - LA CROISSANCE REVIENT MAIS LE CORONAVIRUS MENACE LONDRES - Le secteur manufacturier britannique a renoué avec la croissance en février, bénéficiant des retombées positives de la victoire électorale du Premier ministre Boris Johnson en décembre dernier, mais l'impact du coronavirus pourrait bientôt se faire sentir. L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) ressort à 51,7 pour février dans sa version définitive, contre 50,0 en janvier, revenant ainsi en territoire de croissance. Il est cependant inférieur à une première estimation à 51,9. Des dérèglements des chaînes d'approvisionnement liés aux effets de l'épidémie de coronavirus commencent toutefois à se faire sentir, notamment par l'allongement des délais de livraison, commente Rob Dobson pour IHS Markit. * FRANCE - LE SECTEUR MANUFACTURIER REPASSE EN CONTRACTION PARIS - Le secteur manufacturier en France est revenu en territoire de contraction le mois dernier, montrent les résultats de l'enquête réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice du mois dernier est tombé à 49,8, contre une première estimation à 49,7 et après 51,1 en janvier. Il repasse ainsi sous la seuil de 50, qui sépare la contraction de la croissance de l'activité, pour la première fois depuis juillet dernier. "L'impact de l'épidémie de coronavirus a commencé à se faire sentir en janvier, certaines des personnes interrogées la mentionnant comme la raison d'une baisse des nouvelles commandes", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. (Service Macro-Marchés)

