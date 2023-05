Europe: peu de mouvement, la dette US préoccupe information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 11:17

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre en ce début de semaine sur les places boursières européennes, où Paris et Francfort cèdent près de 0,1% tandis que Londres grappille péniblement 0,3%.



Les marchés restent pour l'instant dans l'attente d'avancées sur le dossier du plafond de la dette américaine. Vendredi, Wells Fargo faisait part d'une possible interruption dans les négociations sur le sujet, renforçant ainsi les craintes qu'un accord ne soit pas trouvé de sitôt.



Les négociations à Washington en vue de relever le plafond de la dette, et donc d'éviter un défaut des Etats-Unis à brève échéance, devraient donc rester dans toutes les têtes ce lundi, d'autant plus qu'aucune donnée majeure n'est prévue à l'ordre du jour.



Néanmoins, les prochains jours verront paraitre les indices PMI en estimation flash, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand.



Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.



Dans l'actualité des valeurs européennes, le groupe luxembourgeois ArcelorMittal a annoncé ce week-end s'être associé à BP2, fabricant de solutions pour la construction résidentielle, afin de lui fournir de l'acier à faibles émissions de carbone destiné à intégrer les toitures photovoltaïques 'SOLROOF' de BP2.



La compagnie irlandaise Ryanair publie au titre de son exercice 2022-23, un résultat net de 1,43 milliard d'euros, à comparer à une perte de 355 millions un an auparavant. Soutenue par une fréquentation en progression de 74% à 168,6 millions de passagers, la compagnie aérienne à bas prix a vu ses revenus annuels plus que doubler (+124%) à près de 10,8 milliards d'euros.



Enfin, Nokia annonce étendre sa suite de solutions de réseau fixe en mode SaaS (Software-as-a-Service), avec le lancement d'AVA Fixed Network Insights. Par ailleurs, la firme finlandaise a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès sa solution Cloud RAN sur le réseau commercial 5G du groupe A1, en Bulgarie.