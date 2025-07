Europe: mouvement d'optimisme sur les marchés européens information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin, Londres grapille 0,2% derrière Francfort (+0,3%) tandis que Paris caracole en tête avec +0,9%.

'L'économie de la zone euro a progressé de 0,6% au premier trimestre 2025, soit le double des estimations initiales', rapportait ce matin Bénédicte Kukla, Senior Investment Strategist chez Indosuez WM, partageant par ailleurs son 'optimisme prudent' pour la zone.



'Les incertitudes commerciales pourraient peser sur l'investissement et la production. La résilience du PIB pourrait s'estomper dès le second trimestre, mais nous ne prévoyons plus de récession au second semestre', affirme-t-elle.



'La croissance de la zone euro s'améliore, mais nous restons sceptiques quant à une nette progression cette année, car les mesures de relance allemandes prendront du temps', estimait pour sa part Bank of America vendredi dernier.



Selon la banque américaine, un ralentissement de la croissance mondiale, en raison des pressions liées aux droits de douane, devrait faire grimper les primes de risque sur les actions européennes et réduire les bénéfices.



'Nous restons négatifs sur les actions européennes et sous-pondérons les cycliques par rapport aux défensives, mais nous réduisons les services aux collectivités à la pondération du marché après le rallye', poursuivait-elle.



Sur le front des statistiques, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3% en mai contre 6,2% le mois précédent, selon Eurostat, et celui de l'ensemble de l'Union européenne est ressorti à 5les US,9%, stable.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,28% (+3,2pts), le Bund de même échéance est à 2,59% (+2,4 pts).



Dans l'actualité des sociétés européennes, BBVA et Google Cloud font part d'une nouvelle étape dans leur collaboration, avec pour ambition d'intégrer l'intelligence artificielle générative à grande échelle au sein des activités globales du groupe bancaire espagnol.



ABB annonce l'extension de son portefeuille avec trois nouvelles familles de robots pour soutenir la croissance continue de la fabrication avancée en Chine, dans le cadre de sa stratégie ' local for local '.



Enfin, le suisse SGS annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Applied Technical Services (ATS).











