Europe: moral soutenu par l'inflation américaine

(Zonebourse.com) - Le vert l'emporte au sein des Bourses européennes (+0,2% à Londres, +0,4% à Paris et à Milan, +0,8% à Francfort), les chiffres rassurants de l'inflation américaine continuant de faire souffler un vent d'optimisme sur les places mondiales.



'L'appétit pour le risque s'est poursuivi en Asie, le Nikkei atteignant un nouveau record, tandis que le Shanghai Comp est actuellement en passe d'atteindre son plus haut niveau de clôture depuis septembre 2021', soulignait Deutsche Bank ce matin.



'Le S&P500 (+1,13%) a atteint un plus haut historique après que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain a suscité des attentes quant à une baisse des taux de la Fed le mois prochain', expliquait la banque allemande.



En effet, le taux d'inflation annuel des Etats-Unis est resté stable à 2,7% en données brutes et n'a augmenté que légèrement à 3,1% en données sous-jacentes en juillet, des niveaux légèrement sous les consensus des économistes.



'La dernière poussée au niveau des prix provient surtout des services qui coûtent plus cher, mais pas des taxes sur les produits importés', pointait Commerzbank, pour qui aussi, 'la Réserve fédérale devrait baisser ses taux en septembre'.



Après cette publication, selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluaient à près de 94% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% la veille.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à 2% en juillet, stable par rapport au mois précédent, alors que celui de l'Espagne est ressorti en hausse de 0,4 point pour atteindre 2,7%.



Dans l'actualité des valeurs, TUI bondit de 4% à Francfort dans le sillage de l'annonce par le groupe de tourisme d'un profit opérationnel record pour un troisième trimestre comptable, ainsi que d'un relèvement de sa prévision pour l'exercice.



Toujours à Francfort, les investisseurs accueillent favorablement les résultats semestriels d'E.ON (+1%), ressortis en progression à deux chiffres et permettant à l'énergéticien de confirmer ses objectifs pour 2025 et à horizon 2028.







