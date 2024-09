Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Micron soutient le moral des Bourses information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce jeudi (+0,3% à Londres, +1,1% à Francfort, +1,4% à Paris), encouragées par des nouvelles rassurantes cette nuit de la part d'un acteur majeur du secteur crucial des semi-conducteurs.



'L'appétit pour le risque des investisseurs a maintenu son élan au cours des dernières 24 heures, aidé par les solides résultats de Micron Technology après la clôture des États-Unis hier soir', soulignait-on ce matin chez Deutsche Bank.



L'action de ce fabricant de puces majeur est attendue, à ce stade, en progression plus de 15% à l'ouverture, grâce à un retour aux bénéfices sur son quatrième trimestre comptable et à son optimisme affiché pour l'exercice qui commence.



Micron a en effet vu ses revenus bondir de 93% en comparaison annuelle, 'la forte demande d'IA ayant entraîné une vive augmentation de ses produits DRAM pour centres de données' et a indiqué prévoir des revenus record pour son premier trimestre comptable.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Commerzbank gagne 5% à Francfort, la banque ayant fait part de sa confiance pour ses profits à horizon 2027, ce qui permettrait selon elle une croissance significative de son retour de capital aux actionnaires.



Diageo prend près de 4% à Londres, le géant des spiritueux -propriétaire, entre autres, du gin Gordon's, du rhum Captain Morgan et de la vodka Smirnoff- ayant réaffirmé ses perspectives en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile'.



Hennes & Mauritz (H&M) perd 3% à Stockholm, dans le sillage d'un bénéfice imposable de la chaine de vêtements nettement en deçà des attentes, au titre de son troisième trimestre fiscal, notamment en raison d'importantes dépenses marketing.





