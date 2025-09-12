Europe : les places continentales en retrait
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:30
Sans surprise, celui-ci a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.
'Le marché est ressorti de la réunion de septembre encore plus convaincu que le taux final a été atteint. Le monde est encore très incertain et la BCE a raison de ne pas s'engager à l'avance', réagit Deutsche Bank ce matin.
'Dans le même temps, la BCE semble de plus en plus à l'aise avec des taux directeurs de 2%', poursuit l'établissement allemand, expliquant qu'elle peut ainsi absorber une partie de l'incertitude et de la volatilité économiques.
Selon Deutsche Bank, le marché voit une probabilité moindre de nouvelles baisses de taux, les obstacles à une telle décision s'étant accrus. 'Dans notre scénario de référence, la prochaine décision sera une hausse fin 2026', estime-t-il.
Facteur d'appréhension pour les marchés, c'est ce soir que l'agence de notation Fitch se prononcera sur la note souveraine de la France, actuellement fixée à 'AA-', mais qui pourrait être abaissée à 'A+' sur fond d'instabilité politique.
Parmi les statistiques du jour en Europe, on notera que les taux d'inflation annuelle ont été confirmés à 2,2% en Allemagne et à 0,9% en France pour le mois d'août, et que la production industrielle britannique a reculé de 0,9% en juillet.
Dans l'actualité des valeurs, Novartis lâche près de 3% à Zurich, victime d'une dégradation de conseil à 'vente' chez Goldman Sachs, qui dit s'inquiéter d'un possible ralentissement de la croissance du laboratoire pharmaceutique.
A l'inverse, les titres du réassureur allemand Hannover Re (+3% à Francfort) et du groupe de technologies pour le GNL GTT (+3% à Paris) profitent tous deux de recommandations 'achat' adoptées par les analystes d'UBS.
A Paris, le titre du groupe de bourses Euronext se hisse en terrain positif (+1%) après l'annonce de sa prochaine intégration au sein du CAC 40, en lieu et place du groupe de centres de contact Teleperformance (-1%).
A lire aussi
-
La Russie et le Bélarus, son allié fidèle, ont entamé vendredi des exercices militaires conjoints qui suscitent l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais. Ces manoeuvres se déroulent ... Lire la suite
-
L'économie britannique a stagné en juillet après un rebond de 0,4% en juin, selon les données officielles publiées vendredi. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une croissance nulle en juillet. L'économie britannique a enregistré une croissance ... Lire la suite
-
L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique. Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par ... Lire la suite
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer