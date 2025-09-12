 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 784,74
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Europe : les places continentales en retrait
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:30

(Zonebourse.com) - A l'exception de Londres (+0,3%), les principales places européennes s'inscrivent en retrait ce vendredi (-0,2% à Francfort et à Milan, -0,5% à Madrid, -0,6% à Paris), au lendemain de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE.

Sans surprise, celui-ci a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.

'Le marché est ressorti de la réunion de septembre encore plus convaincu que le taux final a été atteint. Le monde est encore très incertain et la BCE a raison de ne pas s'engager à l'avance', réagit Deutsche Bank ce matin.

'Dans le même temps, la BCE semble de plus en plus à l'aise avec des taux directeurs de 2%', poursuit l'établissement allemand, expliquant qu'elle peut ainsi absorber une partie de l'incertitude et de la volatilité économiques.

Selon Deutsche Bank, le marché voit une probabilité moindre de nouvelles baisses de taux, les obstacles à une telle décision s'étant accrus. 'Dans notre scénario de référence, la prochaine décision sera une hausse fin 2026', estime-t-il.

Facteur d'appréhension pour les marchés, c'est ce soir que l'agence de notation Fitch se prononcera sur la note souveraine de la France, actuellement fixée à 'AA-', mais qui pourrait être abaissée à 'A+' sur fond d'instabilité politique.

Parmi les statistiques du jour en Europe, on notera que les taux d'inflation annuelle ont été confirmés à 2,2% en Allemagne et à 0,9% en France pour le mois d'août, et que la production industrielle britannique a reculé de 0,9% en juillet.

Dans l'actualité des valeurs, Novartis lâche près de 3% à Zurich, victime d'une dégradation de conseil à 'vente' chez Goldman Sachs, qui dit s'inquiéter d'un possible ralentissement de la croissance du laboratoire pharmaceutique.

A l'inverse, les titres du réassureur allemand Hannover Re (+3% à Francfort) et du groupe de technologies pour le GNL GTT (+3% à Paris) profitent tous deux de recommandations 'achat' adoptées par les analystes d'UBS.

A Paris, le titre du groupe de bourses Euronext se hisse en terrain positif (+1%) après l'annonce de sa prochaine intégration au sein du CAC 40, en lieu et place du groupe de centres de contact Teleperformance (-1%).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Capture d'écran vidéo tirée d'un document distribué par le ministère russe de la Défense, le 12 septembre 2025, montrant les forces armées russes participant aux exercices militaires conjoints Zapad-2025 des forces armées russes et bélarusses dans un lieu non divulgué ( Ministère russe de la Défense / Handout )
    Russie et Bélarus organisent des exercices militaires sous l'oeil inquiet de l'Occident
    information fournie par AFP 12.09.2025 12:16 

    La Russie et le Bélarus, son allié fidèle, ont entamé vendredi des exercices militaires conjoints qui suscitent l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais. Ces manoeuvres se déroulent ... Lire la suite

  • Un client passe devant un rayon de thé Twinings dans un supermarché Sainsbury's
    Royaume-Uni: Stagnation de l'économie en juillet
    information fournie par Reuters 12.09.2025 12:10 

    L'économie britannique a stagné en juillet après un rebond de 0,4% en juin, selon les données officielles publiées vendredi. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une croissance nulle en juillet. L'économie britannique a enregistré une croissance ... Lire la suite

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché Aldi, à Berlin
    Allemagne: L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en août
    information fournie par Reuters 12.09.2025 12:10 

    L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique. Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par ... Lire la suite

  • Avec l'accord UE/USA, les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe ?
    Avec l'accord UE/USA, les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe ?
    information fournie par AFP Video 12.09.2025 12:09 

    Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank