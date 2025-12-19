Europe : les Bourses se stabilisent au lendemain des banques centrales
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 11:06
Conformément aux attentes, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser ses 3 taux d'intérêt inchangés, à respectivement 2,00%, 2,15% et 2,40%, mais a aussi relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro.
"La BCE se trouve aujourd'hui dans une situation globalement confortable, avec une inflation proche de l'objectif et une croissance résiliente, évoluant autour de son rythme tendanciel", commentait Konstantin Veit, chez PIMCO.
Selon ce gestionnaire de portefeuilles, "les marchés ont désormais totalement écarté la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire et rejoignent son scénario selon lequel le cycle de baisse des taux s'est achevé à 2%".
Elle aussi sans surprise, la Banque d'Angleterre a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base, à 3,75%, par une majorité de 5 voix au sein de son comité de politique monétaire, contre 4 qui auraient préféré un statu quo.
"Le recul de l'inflation contribue à lui permettre de poursuivre son assouplissement jusqu'en 2026, le refroidissement du marché du travail soutenant une poursuite de la désinflation", a réagi Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management.
Autre nouvelle bien accueillie par les marchés jeudi, l'inflation annuelle a ralenti le mois dernier aux Etats-Unis, à 2,7% contre 3% en septembre, et alors que les économistes l'attendaient en général en hausse à 3,1%.
"Ces chiffres devraient confirmer la position de la Fed selon laquelle les risques à la baisse pour le marché du travail l'emportent sur les risques d'inflation. À notre avis, le marché prévoit trop peu de baisses de taux pour 2026", estime Commerzbank.
A lire aussi
-
Après trois années de stagnation, l'économie allemande ne connaîtra qu'une timide reprise en 2026, avant de s'accélérer grâce à l'augmentation des dépenses publiques, a déclaré vendredi la Bundesbank dans la mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA
-
Des centaines de personnes ont nagé au large de la plage de Bondi à Sydney, vendredi, en hommage aux 15 personnes tuées par balle dimanche lors d'une fête juive. "Ils ont massacré des victimes innocentes, et aujourd'hui, je nage là-bas et je retrouve ma communauté ... Lire la suite
-
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur mais la colère des agriculteurs persiste sur le terrain face à la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement, dont le chef Sébastien Lecornu reçoit vendredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer