Europe: les Bourses saluent toujours la baisse de taux information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent encore légèrement ce vendredi (+0,3% à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort), au lendemain d'une séance qui a vu les investisseurs réserver un accueil favorable à la baisse de taux de la BCE.



A l'issue de sa réunion de politique monétaire, le conseil des gouverneurs a décidé d'abaisser à nouveau ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, à respectivement à 2,75%, 2,90% et 3,15%, décision qui prendra effet le 5 février.



'L'inflation devrait revenir au niveau de l'objectif du conseil des gouverneurs de 2% à moyen terme dans le courant de l'année. La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente laissent entrevoir une stabilisation durable de l'inflation autour de l'objectif', expliquait-il.



'Il s'agit de la cinquième réduction de taux au total et de la quatrième en succession rapide', soulignait Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank, notant que 'la reprise économique est toujours confrontée à des vents contraires'.



'Il n'y a vraiment aucune raison de penser que la BCE ne continuera pas à baisser ses taux, au moins au niveau neutre, et nous pensons très probablement en dessous de la neutralité d'ici la fin de l'année', estimait l'économiste.



Cette perspective d'assouplissement monétaire sur le vieux continent vient en contrepoint des hésitations affichées par la Réserve fédérale américaine, lors de la dernière réunion de son comité de politique monétaire.



'Le FOMC n'est pas 'pressé' de réduire ses taux et hésite à agir avant d'en savoir davantage sur les changements de politique à venir sous la nouvelle administration, ce qui rend une baisse de taux en mars improbable', rappelle Goldman Sachs.



Alors que l'évolution de l'inflation reste au coeur des préoccupations de la Fed, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'indice des prix PCE pour décembre, qui sera dévoilé cet après-midi, en marge des revenus et dépenses des ménages américains.



En attendant, on notera la vigueur du titre Novartis (+3% à Zurich), le géant de la santé ayant dévoilé des résultats annuels en forte progression, aidés par la bonne performance de médicaments phares comme Entresto, Cosentyx ou Kisqali.





