Europe : les Bourses prennent le contrepied de Wall Street
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:23
'Alors que le contexte favorable actuel se poursuit à l'approche de 2026, les investisseurs sous-alloués devraient renforcer leur exposition aux actions', estime Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.
'Nous sommes favorables à la technologie, à la santé, aux utilities et à la banque aux Etats-Unis, et pensons que les 'leaders européens' sont bien placés pour bénéficier à la fois des politiques et de la croissance structurelle', poursuit-il.
Wall Street a pourtant entamé ce dernier mois de l'année, réputé être l'un des plus favorables de l'exercice boursier, sur des pertes de 0,9% pour le Dow Jones ou de près de 0,4% pour le Nasdaq au coup de cloche final lundi.
'Je pense qu'il s'agit simplement d'une petite reprise de souffle', tempère Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone, rappelant que 'le S&P 500 a signé la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mai dernier'.
'Les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques attendues dans les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du shutdown', estime-t-on chez Danske Bank.
Une déferlante d'indicateurs se profile en effet Outre-Atlantique dans les prochains jours, comme le rapport ADP sur l'emploi privé ou l'ISM des services, et pourrait retenir l'attention dans l'optique de la réunion de la Fed la semaine prochaine.
En attendant, les Bourses ont pu prendre connaissance ce matin de l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro, en légère hausse de 0,1 point à 2,2% en novembre, niveau qui reste toutefois proche de la cible de 2% de la BCE.
Sur le front des valeurs, Bayer se distingue à Francfort en bondissant de 11%, alors que le groupe reçoit le soutien du gouvernement fédéral américain devant la Cour suprême, dans le cadre de l'affaire Durnell portant sur le Roundup.
