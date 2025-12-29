Europe: les Bourses débutent la semaine en légère contraction
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 11:24
L'actualité des dernières heures a été marquée par la très attendue rencontre entre Donald Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Malgré les habituelles auto-congratulations états-uniennes ("95% du travail est fait"), aucune avancée concrète vers un arrêt des combats n'a été présentée.
Le président ukrainien a tout juste indiqué que les États-Unis avaient proposé à Kiev des garanties de sécurité dites "solides" pour quinze ans prolongeables, garanties que l'Ukraine chercherait à prolonger au maximum, Zelensky évoquant ainsi "la possibilité de trente, quarante ou cinquante ans".
Malgré le peu d'information sur les négociations en cours, le Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense, indice européen qui inclut la défense et l'aérospatial, recule de 1,6% ce matin (mais signe une progression de 56% depuis le début de l'année).
En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce particulièrement calme, d'autant que les données macroéconomiques se feront rares jusqu'à vendredi et la parution des indices PMI du secteur manufacturier en Europe et aux États-Unis.
Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans recule de 1pt, à 2,85%. De son côté, l'OAT de même échéance est à 3,55% (-1pt).
Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair a annoncé vendredi 27 décembre le lancement de la plus importante offre commerciale de son histoire, avec plus de 10 millions de sièges mis en vente à prix réduits pour la saison estivale 2026, dans le cadre de réservations anticipées.
BMW annonce que, pour la quatorzième année consécutive, le groupe occupe la première place du Baromètre des Professionnels de la Tendance 2025. Le constructeur conserve également des positions de premier plan dans les classements Universum des employeurs les plus attrayants d'Europe et Forbes des meilleurs employeurs mondiaux.
Enfin, Iberdrola fait savoir que sa filiale australienne s'associe à nouveau à Sydney Markets, le plus grand centre de distribution alimentaire d'Australie, pour continuer à étendre l'un des plus grands systèmes photovoltaïques de l'hémisphère sud.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi son allié Donald Trump en Floride pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Nucléaire iranien, Syrie, désarmement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer