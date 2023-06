Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: les Bourses continentales se redressent information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Alors que Londres gagne 0,2%, les Bourses d'Europe continentale rebondissent (+0,3% à Francfort, +0,7% à Paris), au lendemain d'une séance de jeudi plombée par une posture de la BCE plus ferme que prévu, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Comme les observateurs s'y attendaient, la BCE a décidé de relever ses trois taux directeurs de 25 points de base, à respectivement à 4,00%, 4,25% et 3,50%, et a indiqué qu'elle mettra fin aux réinvestissements dans le cadre de son APP à compter de juillet.



Mais au-delà de ces annonces sans surprise, les marchés n'ont guère apprécié le ton plutôt 'faucon' de Christine Lagarde durant sa conférence, la présidente de la BCE ayant laissé présager un nouveau tour de vis monétaire de 25 points de base le mois prochain.



'La BCE a réitéré la dépendance aux données de ses futures décisions de taux', pointe Barclays, qui prévoit toujours une dernière hausse de 25 points de base en juillet, mais s'attend à ce que l'institution laisse la porte ouverte à du resserrement supplémentaire.



La lutte contre l'inflation dans la zone euro demeure en effet au coeur des préoccupations de la banque centrale, même si Eurostat vient d'en confirmer un ralentissement à un taux annuel de 6,1% le mois dernier, contre 7% en avril.



Dans l'actualité des valeurs, Roche gagne plus de 1% à Zurich, la FDA des États-Unis ayant approuvé son Columvi comme traitement à durée fixe des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire.



Tesco cède plus de 1% à Londres, après un point d'activité du distributeur alimentaire pour son premier trimestre 2023-24, d'où ressort un chiffre d'affaires de plus de 14,8 milliards de livres sterling, en croissance de 8,2% en données comparables.