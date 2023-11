Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: légère tendance à l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'heure reste à la prudence sur les places européennes (-0,2% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), une légère tendance à l'aversion au risque faisant son retour en l'absence de catalyseurs leur permettant de poursuivre l'orientation favorable de la semaine passée.



'Les commentaires hawkish de plusieurs membres de la Fed ont atténué la spéculation sur la fin du resserrement monétaire de la Fed, ce qui a eu un effet négatif sur les actions', note IG au lendemain d'une séance positive à Wall Street grâce aux mastodontes technologiques.



'Par ailleurs, les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale ont pesé après que les exportations chinoises d'octobre ont chuté plus que prévu', souligne en outre la société de gestion.



Parmi les données parues ce matin en Europe, les ventes de détail ont diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, en septembre par rapport au mois précédent, après des baisses de respectivement 0,7% et 0,5% en août.



Sur le front des valeurs, les opérateurs arbitrent entre les nombreuses publications de la matinée, saluant ainsi celles de DHL (+3%) et de Continental (+2%), mais délaissant celles de Bayer (-1%), Commerzbank (-1%), adidas (-1%) et E.ON (-2%) à Francfort.



Sur les autres places européennes, les trimestriels d'ABN Amro (-9%) et d'Ahold Delhaize (-7%) se trouvent fortement sanctionnés à Amsterdam, à la différence de ceux de Crédit Agricole (+1%) à Paris.





