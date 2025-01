Europe: le vert prédomine après Burberry et les PMI information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement en hausse (-0,3% à Londres, mais +0,4% à Francfort et +0,9% à Paris), pour une séance marquée par la vigueur des valeurs du luxe dans le sillage d'une publication encourageante de Burberry.



L'action de la marque britannique de vêtements haut de gamme s'envole en effet de 13% à Londres, sur une baisse bien moins marquée que prévu de ses ventes sur les trois derniers mois de 2024 grâce à de solides performances aux Etats-Unis.



'L'amélioration des tendances d'activité a été soutenue par les métiers de coeur dans les manteaux et les écharpes, conformément à la stratégie voulue par le nouveau CEO Joshua Schulman visant à recentrer la marque sur ses fondamentaux', précise RBC.



Dans son sillage, l'action Burberry entraine les poids lourds européens du luxe comme Richemont (+3%) à Zurich, ou encore LVMH (+3%) et Kering (+9%) à Paris, mais aussi des acteurs plus modestes comme Hugo Boss (+2% à Francfort).



Toujours dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent les résultats annuels dévoilés par le groupe de parfums et d'arômes Givaudan (-2% à Zurich), et surtout ceux de l'équipementier de réseaux Ericsson (-8% à Stockholm).



Sur le front macroéconomique, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 50,2 en janvier, signalant ainsi la première hausse de l'activité économique de la région depuis août 2024.



'L'amélioration de la conjoncture dans l'ensemble de la zone s'est largement appuyée sur les performances de l'Allemagne, laquelle a vu son activité globale repartir à la hausse', souligne Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Le secteur privé britannique a lui aussi très légèrement réaccéléré en janvier en dépit du récent réveil de l'inflation : l'indice PMI composite du Royaume-Uni a ainsi augmenté à 50,9 ce mois-ci, contre 50,4 le mois précédent.





