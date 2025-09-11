Europe : le vert prédomine à l'approche de la BCE
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:15
Au vu de l'inflation maîtrisée dans la zone euro et du léger raffermissement de la croissance, la quasi-totalité des observateurs s'attendent à ce que la BCE, dont le communiqué tombera à 14h15, ne modifie pas sa politique monétaire.
'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis a réduit l'incertitude', souligne ainsi François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.
'Les questions clés pour les investisseurs seront de savoir ce que la BCE signalera sur la trajectoire future des taux et comment sa politique pourrait interagir avec l'évolution politique en France', estime Luke Bartholomew, chez Aberdeen.
Selon cet économiste, avec les taux directeurs de la BCE tombés à leurs niveaux 'neutres', les décideurs de sa politique veulent prendre le temps d'évaluer l'évolution de l'économie avant de décider du prochain mouvement.
Jugeant le cycle de réduction maintenant terminé, il s'attend à ce que le prochain geste soit une hausse plutôt qu'une baisse, mais 'probablement bien plus tard, une fois que l'assouplissement budgétaire de l'Europe commencera à se faire sentir'.
Outre le rendez-vous de la BCE, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août aux Etats-Unis, dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine.
Dans l'actualité des valeurs, Siemens Healthineers (stable à Francfort) aurait engagé des négociations avec des fonds de private equity pour une possible vente de sa division diagnostic valorisée à plus de six milliards d'euros, selon Bloomberg.
A Paris, Technip Energies se distingue avec un gain de plus de 5%, après un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, une transaction lui permettant d'élargir son portefeuille technologique.
