Europe: le vert domine une séance très chargée information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Alors que la saison des résultats bat son plein sur le vieux continent, les Bourses européennes manifestent une certaine confiance ce jeudi (+0,2% à Londres, +0,8% à Francfort, +1,3% à Paris), à l'approche des conclusions de la BCE.



Après le tour de vis monétaire de 25 points de base de la Fed mercredi soir, ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne de retenir l'attention en début d'après-midi, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Le consensus anticipe aussi une nouvelle hausse de taux directeurs de 25 points de base de la part de la BCE ce jeudi, une hausse qui pourrait toutefois 'être la dernière du cycle amorcé il y a un an en juillet 2022', selon Bruno Cavalier, chez Oddo BHF.



'Certains 'faucons' ont en effet un peu infléchi leur ton, ne jugeant plus qu'un nouveau tour de vis en septembre est une nécessité mais seulement une possibilité', explique l'économiste, soulignant que la BCE ne manque de raisons pour justifier une pause.



Outre le verdict de la BCE et la conférence de Christine Lagarde, les opérateurs devraient se montrer attentifs à une toute première estimation de la croissance américaine pour le deuxième trimestre, attendue en ralentissement à 1,5% en rythme annualisé par Jefferies.



En attendant, les opérateurs saluent les publications trimestrielles de Telefonica (+3% à Madrid) et de Nestlé (+2% à Zurich), mais boudent celles de Shell (-1% à Londres), BT (-3% à Londres) et Volkswagen (-4% à Francfort).



A la Bourse de Paris où les résultats se montrent particulièrement nombreux ce jeudi, ceux de Sopra Steria (+10%), Seb et Technip Energies (+6% chacun) se trouvent acclamés, à l'inverse de ceux de Teleperformance (-12%) et de Nexity (-9%).