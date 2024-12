Europe: le vert domine sur les places ouvertes information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Tandis que Francfort, Milan et Zurich restent portes closes, les autres places européennes affichent dans l'ensemble des gains modérés (+0,4% à Londres, +0,5% à Paris) pour cette séance traditionnellement écourtée de veille de Noël.



A la Bourse de Paris, les investisseurs semblent accueillir favorablement la présentation lundi soir du gouvernement de François Bayrou, marquée notamment par la nomination d'Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des Dépôts, au ministère de l'Economie.



La formation d'un nouveau gouvernement vient atténuer, au moins provisoirement, les inquiétudes liées à l'instabilité politique qui règne en France depuis plusieurs mois, inquiétudes qui ont contribué à une sous-performance du CAC40 cette année.



Depuis le 1er janvier, l'indice parisien affiche en effet un recul de l'ordre de 3,1%, alors que l'Euro Stoxx 50 gagne au contraire environ 7,3%, une performance elle-même bien inférieure à celle des indices américains (+13,8% sur le Dow Jones, +31,7% sur le Nasdaq).



D'après les équipes d'Edmond de Rothschild, on se retrouve ainsi à des niveaux de décote historiques de 40% sur les actions européennes par rapport à leurs homologues américaines, soit deux fois plus que la moyenne historique sur 20 ans.



Dans une note récente, Saxo Banque se montrait toutefois optimiste pour les actions européennes, pointant 'en particulier, les relances massives annoncées par la Chine, couplées à un virage vers une politique monétaire plus accommodante'.



'De plus, la baisse de l'euro pourrait constituer un soutien aux exportations européennes, contrebalançant en partie l'impact potentiel des droits de douane américains annoncés par l'administration Trump', ajoutait l'établissement danois.





