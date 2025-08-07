 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,67
+1,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Europe: le vent en poupe dans le sillage de New York
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 11:55

(Zonebourse.com) - Si les places d'Europe continentale (+0,8% à Madrid, +1,2% à Paris, +1,7% à Francfort) ont le vent en poupe dans le sillage de New York la veille, Londres reste à l'écart (-0,3%), à l'approche du verdict de la Banque d'Angleterre.

'Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire réduise le taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 4,0%, avec une répartition des votes en trois positions différentes', pronostique Barclays.

'Les prévisions macroéconomiques et les orientations en termes de politique devraient être peu modifiées, laissant comme référence un assouplissement progressif et prudent', poursuit la banque britannique.

Sans effet sur la tendance des marchés ce jour, la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9% en juin par rapport au mois précédent, et même de 2,8% en excluant l'énergie et la construction.

'Une tendance à la hausse de la production jusque-là visible a ainsi été brisée', constate Commerzbank, incriminant la politique tarifaire de Donald Trump, qui a fait chuter les exportations vers les États-Unis pour la troisième fois consécutive.

D'ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,9 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,5 milliards le mois précédent, tandis que le déficit de la France s'est maintenu aux environs de 7,6 milliards.

L'actualité de la séance reste marquée par de nombreuses publications d'entreprise, comme celle d'Allianz (+6% à Francfort), saluée pour un profit opérationnel ayant atteint un plus haut historique au premier semestre.

Toujours à Francfort, les opérateurs accueillent favorablement les résultats dévoilés par Siemens (+4%) et Henkel (+2%), mais boudent ceux de Merck KGaA (-1%), de Deutsche Telekom (-4%) et de Rheinmetall (-6%).

Sur les autres places, WPP (-2% à Londres) se trouve sanctionné pour une contraction de son activité un peu plus forte que prévu, alors que Sandoz (+8% à Zurich) grimpe sur des performances supérieures aux attentes.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX ... Lire la suite

  • Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:57 

    Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux. ... Lire la suite

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank