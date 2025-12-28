 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Irak, de l'argile sur les dunes pour combattre les tempêtes de sable
information fournie par AFP 28/12/2025 à 09:51

Un ingénieur irakien examine le sol tandis que des bulldozers dégagent des dunes de sable et extraient de l’argile dans le désert au sud de Samawah, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Un ingénieur irakien examine le sol tandis que des bulldozers dégagent des dunes de sable et extraient de l’argile dans le désert au sud de Samawah, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Au fin fond du désert dans le sud de l'Irak, des pelleteuses et des bulldozers répandent des couches d'argile humide sur les dunes pour tenter d'empêcher les tempêtes de sable dévastatrices qui se multiplient dans le pays.

L'Irak a toujours été confronté à ce phénomène, mais les tempêtes sont de plus en plus fréquentes ces dernières années, conséquence du dérèglement climatique et de ses déclinaisons: sécheresses, températures infernales, déforestation...

Lorsqu'elles se déclenchent, un épais manteau de poussière ocre recouvre les villes et villages du pays, les hôpitaux se remplissent de patients souffrant de problèmes respiratoires, le trafic aérien est paralysé...

Et ces tempêtes vont se multiplier et augmenter en intensité, ont prévenu les autorités irakiennes.

Dans une zone située entre les villes de Nassiriyah et Samawa, non loin des vestiges archéologiques de la civilisation sumérienne, des ouvriers s'affairent à stabiliser le sol du désert en déversant sur le sable une épaisse couche d'argile de 20 à 25 cm d'épaisseur.

Le projet prévoit également la plantation de semis résistants à la chaleur, comme du prosopis ou du conocarpus.

Des bulldozers dégagent des dunes de sable et extraient de l’argile dans le désert au sud de Samawah, en Irak, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Des bulldozers dégagent des dunes de sable et extraient de l’argile dans le désert au sud de Samawah, en Irak, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

"Le principal objectif est de réduire l'impact des tempêtes de sable transfrontalières, qui peuvent atteindre le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar", explique Oudai Taha Lafta, directeur du projet de l'agence de l'ONU UN-Habitat.

"Même si la zone recouverte (d'argile) est petite, elle est cruciale, et cela devrait aider à réduire les tempêtes de sable l'été prochain", poursuit-il.

L'objectif à court terme est de protéger l'autoroute du sud de l'Irak, où de nombreux accidents se produisent en période de tempête, en raison de l'absence de visibilité.

- "Lentement mais sûrement" -

Photo aérienne montrant des dunes de sable en cours de déblaiement et l’extraction d’argile dans le désert au sud de Samawah, en Irak, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Photo aérienne montrant des dunes de sable en cours de déblaiement et l’extraction d’argile dans le désert au sud de Samawah, en Irak, le 21 décembre 2025 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Selon les estimations du ministère irakien de l'Environnement, l'Irak est confronté à 243 tempêtes par an, et devrait connaître quelque 300 "jours de sable" annuels d'ici 2050 si rien n'est fait pour endiguer le fléau.

Les autorités irakiennes, UN-Habitat et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe se sont associés en 2023 pour identifier les principales localisations sources des tempêtes de sable.

Plusieurs méthodes ont été mises en oeuvre dans trois régions méridionales du pays, comme le creusement de canaux pour l'eau et l'alimentation électrique pour pomper l'eau du fleuve Euphrate, afin de préparer des terres en friche pour des plantations.

Le projet prévoit à terme l'augmentation de la surface des espaces verts pour les agriculteurs, dont les terres ont été considérablement réduites en raison des pénuries d'eau et des sécheresses à répétition.

Les plants agricoles ne survivent généralement pas dans les zones sableuses, mais stabiliser le sol peut accroître leur résistance, selon Qahtan al-Mhana, un responsable du ministère de l'Agriculture.

L'Irak a une grande expertise en matière de lutte contre la désertification et les tempêtes de sable, a-t-il souligné, rappelant que de tels projets existent depuis les années 70, mais les guerres et le chaos qui ont frappé le pays pendant des décennies les ont fait passer au second plan.

"Le travail a repris", se félicite l'expert Najm Abed Taresh.

"Nous avançons, lentement mais sûrement".

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des joueurs de pickleball sur un terrain de jeu à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Plop ! Au Vietnam, la mode du pickleball rend les riverains fous
    information fournie par AFP 28.12.2025 10:28 

    Une balle et une raquette rigides et des millions de pratiquants: au Vietnam, où la mode du pickleball se répand à la vitesse d'un smash, le bruit provoqué par ce sport loisir use les nerfs des riverains et préoccupe les autorités sanitaires. En plein essor aussi ... Lire la suite

  • Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer le 28 décembre 2025 en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Zelensky en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine auprès de Trump
    information fournie par AFP 28.12.2025 10:12 

    Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine et tenter de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie. Le ... Lire la suite

  • Des failles ont pointé à l'automne, le bitcoin baissant progressivement jusqu'à tomber sous les 90.000 dollars en novembre, plus bas qu'en janvier. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Cryptomonnaies: quand le pari sur bitcoin se retourne contre des entreprises
    information fournie par AFP 28.12.2025 09:54 

    La dégringolade des cryptomonnaies depuis octobre a fait vaciller les entreprises qui avaient parié à grande échelle sur le bitcoin , dont les actions en Bourse ont plongé, ravivant les craintes d'une bulle. - Pourquoi accumuler des bitcoins ? - Le bitcoin a initialement ... Lire la suite

  • La star des Bucks Giannis Antetokounmpo (c) face aux Bulls, le 27 décembre 2025 à Chicago ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Geoff Stellfox )
    NBA: retour gagnant d'Antetokounmpo, les Spurs battus malgré "Wemby"
    information fournie par AFP 28.12.2025 09:52 

    Blessé début décembre, Giannis Antetokounmpo a brillé pour son retour et mené Milwaukee à la victoire à Chicago samedi en NBA, alors que la série de huit succès de San Antonio a pris fin face à Utah, malgré les 32 points de Victor Wembanyama. - "Greek Freak" en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank