Europe: le dossier commercial n'angoisse pas les Bourses information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,2% à Londres, +1,1% à Francfort et à Paris, +1,4% à Milan), alors que ce mercredi marque pourtant la fin de la trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques décidés lors du 'Liberation Day'.



De nombreux partenaires économiques ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord avec les Etats-Unis, à commencer par l'Union européenne, mais dans les faits, le moratoire a simplement été repoussé à la date du 1er août.



'Les marchés asiatiques et européens semblent provisoirement rassurés, misant sur la porosité des positions américaines et la poursuite d'intenses négociations', estime-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management.



Les investisseurs semblent aussi s'être acclimatés au mode opératoire choisi par Donald Trump, que certains résument maintenant par l'acronyme TACO ('Trump Always Chickens Out', soit 'Trump finit toujours par rétropédaler').



'Pour faire simple, les marchés sont non seulement devenus un peu sourds à ces histoires de tarifs douaniers, mais en plus beaucoup de monde semble parier que Trump se livre juste à du bluff', explique Michael Brown.



'Après tout, cela fait maintenant six mois qu'on voit le même film dérouler en boucle et tout le monde commence à connaître son scénario par coeur', poursuit cet analyste marché chez Pepperstone.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, WPP chute de plus de 17% à Londres, le numéro un mondial de la publicité ayant révisé à la baisse ses prévisions pour 2025, une annonce qui fait craindre au marché des difficultés pour l'ensemble du secteur.



UniCredit avance de plus de 3% à Milan, après que la banque italienne a porté à 20% sa participation au sein de Commerzbank à la suite de l'exercice d'instruments dérivés portant sur environ 10% des actions de la banque allemande.



Repsol cède 1% à Madrid au lendemain de la publication, par la compagnie énergétique, d'indicateurs d'activité contrastés au titre du deuxième trimestre, laissant RBC craindre une révision à la baisse des consensus.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.