Europe : la prudence s'impose avant l'inflation et les banques aux États-Unis

(AOF) - Les principaux indices européens sont en légère hausse, à l'exception du FTSE qui grappille seulement 0,01 %, après avoir battu un record historique dans la matinée à 9 016,98 points. La prudence reste donc de mise avant la publication en début d’après-midi de l’inflation américaine du mois de juin, qui pourrait avoir des conséquences sur la politique monétaire de la Fed, et de plusieurs résultats trimestriels de grandes banques aux États-Unis. Dans ces conditions, le CAC 40 avance de 0,11 %, à 7 816 points, et l’EuroStoxx 50 s’adjuge 0,35%, à 5 389 points.

En Europe, Ericsson (-3,67% à 74,55 couronnes suédoises) est recalé à la dernière place de l’indice OMX30, la performance trimestrielle supérieure aux attentes s’expliquant par un paiement de " rattrapage " en propriété intellectuelle. UBS précise que sans ce paiement, l’équipementier télécoms aurait enregistré un Ebit ajusté inférieur au consensus au deuxième trimestre, comme cela est aussi le cas au niveau des revenus. Prenant en compte cette contreperformance et les perspectives du groupe, l'analyste anticipe une réduction entre 1% et 5% du consensus de bénéfice par action pour 2025.

À Paris, Solvay se dirige vers un troisième repli consécutif et recule de 1,56 %, à 28,98 euros, affichant l’un des reculs les plus importants du SBF120. L’action subit de logiques dégagements après l’abaissement de certains objectifs financiers annuels par le chimiste. Hier, le groupe chimique allemand, BASF, avait également lancé un profit warning, évoquant des incertitudes économiques et géopolitiques. Solvay a indiqué qu’il continuait de subir un environnement de marché morose, en raison des discussions tarifaires en cours et des tensions géopolitiques accrues.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, la production industrielle a progressé de 1,7 % au mois de mai alors que les analystes ciblaient une hausse de 1,1%. Ce rebond intervient après une baisse de 2,2 % en avril.

Dans l'Europe des 20, l’indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques a fait moins bien que prévu en juillet en s’installant à 36,1 points. Les analystes tablaient sur une amélioration plus importante à 37,8 points, après 35,3 points en juin.

En Allemagne , l’indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques s’est plus amélioré que prévu. Attendu en progression de 47,5 à 50,8 points, il a finalement atteint 52,7 points en juillet. Il s’agit de son plus haut niveau depuis mars, juste avant les tensions commerciales et l’annonce par Donald Trump de sa volonté d’augmenter les taxes douanières.

Enfin, à 14h30 aux États-Unis, il y aura l'inflation du mois de juin ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de New-York pour juillet.

Sur le marché des devises, l'euro se négocie à 1,1683 dollar.