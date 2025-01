Europe: la prudence l'emporte en ce début d'année information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - La prudence est à l'oeuvre sur les principales places boursières européennes où Paris lâche 0,9%, derrière Londres (-0,1%) et Francfort (-0,4%), alors que les investisseurs doivent toujours composer avec la situation géopolitique incertaine et les interrogations entourant les futures mesures de l'administration Trump - notamment en matière de taxes douanières.



'Alors que nous attendons avec impatience l'année à venir, il convient de se rappeler qu'aucune des cinq dernières années ne s'est exactement déroulée comme prévu dans la sphère macroéconomique', prévient Deutsche Bank.



Pour l'heure, la banque allemande met en avant les évènements politiques majeurs prévus pour le premier trimestre, à savoir l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier, ainsi que les élections législatives prévues en Allemagne le 23 février.



'Les banques centrales devraient rester sous les feux de la rampe en 2025', estime-t-elle en outre, notant que si la Fed et la BCE ont signalé que d'autres baisses de taux sont à venir, l'inflation reste légèrement supérieure à leurs objectifs.



'Il sera donc intéressant de voir si nous obtiendrons les baisses de taux supplémentaires que les marchés anticipent, ou si ce sera une autre année (comme pour les trois dernières) où les attentes du marché s'avéreront trop accommodantes', conclut Deutsche Bank.



Principale donnée de la séance, l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis -à paraitre en milieu d'après-midi- viendra corroborer ou au contraire contredire l'indice PMI de la veille, annoncé en léger repli à 49,4 pour le mois de décembre.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance du taux de chômage en Allemagne. Celui-ci a augmenté de 0,1 point de pourcentage en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6,0% de la population active, selon les données mensuelles de l'Agence Fédérale pour le Travail.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,55% tandis que le Bund de même échéance évolue à 2,38%.

L'euro poursuit son repli face au billet vert, autour des 1,028$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair annonce avoir transporté 13,6 millions de passagers en décembre, un chiffre en hausse de 8% par rapport à décembre 2023, avec un taux de remplissage de 92%, en hausse de 1 point par rapport à la même période un an plus tôt.



ABB indique avoir développé et lancé la phase 2 de son calculateur d'économies d'énergie pour moteurs NEMA dans le but 'd'ajouter des fonctionnalités' tout en offrant 'une expérience utilisateur plus intuitive'.



Enfin, ING a fait part de sa décision de verser 0,161 euro par action le 16 janvier prochain, dans le cadre de la distribution aux actionnaires d'un maximum de 2,5 milliards d'euros annoncée le 31 octobre visant à faire converger son ratio CET1 vers son objectif d'environ 12,5%.





