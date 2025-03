Europe: la prudence domine avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - La fin de semaine s'annonce difficile sur les marchés européens, avec -0,5% à Londres, -1% à Paris et -1,5 % à Francfort.

La prudence l'emporte à quelques heures de la publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'état de santé de l'économie du pays.



Les analystes prévoient en moyenne 160.000 créations de postes en février après les 143.000 enregistrés en janvier, pour une stabilité du taux de chômage à 4%.



Ces données seront d'autant plus suivies que quelques signaux inquiétants ont commencé à apparaître cette semaine, à commencer par un rapport ADP ayant fait état des plus faibles créations d'emplois dans le secteur privé depuis le mois de juillet.



'Une dégradation du marché de l'emploi alors que les hausses de droits de douane vont augmenter le niveau des prix va compliquer la conduite de la politique monétaire de la Fed', prévient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



A ce titre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'exprimera à 18h30 (heure de Paris) sur les perspectives économiques des Etats-Unis à l'occasion d'une conférence organisée à New York par l'Université de Chicago.



En attendant, les marchés ont pris connaissance d'une série de statistiques.

Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au cours du quatrième trimestre 2024, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, les commandes à l'industrie allemande ont lourdement chuté au mois de janvier du fait de la faiblesse de la demande domestique, selon des statistiques publiées vendredi. Les commandes industrielles de la première économie européenne ont diminué de 7% d'un mois sur l'autre, après avoir grimpé de 5,9% au mois de décembre, a annoncé ce matin l'office fédéral de la statistique.



Concernant l'Hexagone, le solde commercial de la France se maintient à - 5,6 milliards d'euros en janvier 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans allemand se détend de 5 pts, vers 2,82%, tandis que l'OAT de même échéance évolue à 3,54% (-4 pts). Le rendement à dix ans américain recule vers 4,26%.



Sur le marché des changes, le dollar enchaîne désormais cinq séances consécutives de baisse face à l'euro, incapable de rebondir face aux incertitudes sur le commerce. L'euro prend 0,7%, vers 1,086$.



Sur le front de l'énergie, les cours pétroliers se dirigent vers des pertes de 5% sur la semaine, même si le Brent rebondit ce matin de 1,4%, vers 70,4$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé le lancement du Roche Genentech Innovation Center Boston sur le campus de recherche d'entreprise de Harvard à Allston. Ce lancement permettra de renforcer encore le partenariat de longue date dans des domaines tels que la biologie des maladies, l'ingénierie et l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique.



Eni annonce avoir conclu un accord de collaboration avec la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) - l'organisme national britannique chargé de la recherche et du développement de l'énergie de fusion durable - afin de développer conjointement des activités de R&D dans ce domaine.



AstraZeneca a annoncé vendredi qu'une association de son anticorps monoclonal Imfinzi et d'une chimiothérapie avaient montré des résultats positifs de phase III dans le traitement des cancers gastriques.





