Europe: la morosité règne sur les places information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester fermée ce vendredi pour 'Independence Day', la morosité règne sur les places européennes (-0,4% à Londres, -0,8% à Francfort, -1,1% à Paris, -1,7% à Madrid), sur fond d'inquiétude dans le dossier commercial.



Après le Sénat, la Chambre des Représentants a approuvé le projet de budget voulu par Donald Trump - le 'Big Beautiful Bill' -, une nouvelle tombée peu après la clôture des marchés américains, levant un obstacle majeur pour sa politique.



Désormais dégagé sur le front intérieur, Donald Trump a laissé entendre qu'un nouveau train de 'tarifs réciproques' pourrait être annoncé dans les prochains jours, avec une entrée en vigueur potentielle dès le 1er août.



'Il s'agit aussi d'un avertissement pour les marchés', préviennent les analystes de Danske Bank, expliquant que le président américain 'va maintenant pouvoir de nouveau se tourner vers le commerce et se montrer plus dur envers ses partenaires'.



Ce regain de craintes pour les négociations commerciales se fait jour alors même que les données de la matinée viennent refléter la morosité de l'industrie allemande, particulièrement exposée aux exportations vers les Etats-Unis.



Après une hausse de 1,6% en avril (révisée après +0,6% en estimation initiale), les commandes à l'industrie manufacturière allemande ont en effet diminué de 1,4% en mai par rapport au mois précédent, selon Destatis.



'En excluant les grosses commandes, souvent très volatiles, la baisse a été encore plus importante à -3,1%', pointe Commerzbank, qui se dit conforté dans son opinion selon laquelle la reprise à venir ne sera que modérée.



De même en France, la production a reculé de nouveau en mai dans l'industrie manufacturière (‑1% après ‑0,7% en avril) et plus modérément dans l'ensemble de l'industrie (‑0,5% après ‑1,4%), selon l'Insee.



Autre statistique parue ce matin en Europe, les prix à la production industrielle ont reculé de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE en avril.





