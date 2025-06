Europe: la crise au Moyen-Orient plombe les Bourses information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce vendredi (-0,5% à Londres, -1,1% à Paris, -1,6% à Francfort, -1,7% à Milan et Madrid), la brusque aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient semant le trouble chez les investisseurs.



'Les attaques israéliennes contre l'Iran constituent une grave escalade du conflit entre les deux pays', pointe Panmure Liberum, qui s'attend à voir des attaques et des représailles répétées entre Israël et l'Iran dans les semaines à venir.



Selon la société britannique, en cas d'entrée des États-Unis dans le conflit, l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz pourraient en être perturbé plus longtemps, créant une autre impulsion stagflationniste pour les pays occidentaux.



'C'est ce brouillard de guerre et l'incertitude sur les représailles de l'Iran qui signifient que nous n'achèterions pas la baisse des marchés boursiers en ce moment, mais que nous garderions notre poudre sèche', poursuit Panmure Liberum.



Cependant, à l'heure actuelle, elle ne recommande pas aux investisseurs de réduire leurs allocations en actions s'ils ont un horizon d'investissement de plus d'un an, car cette situation serait résolue dans un délai limité selon son scénario de base.



Quoiqu'il en soit, cette crise pousse fort logiquement les cours du pétrole à la hausse, le baril de Brent gravitant à plus de 73 dollars, ce qui profite aux valeurs comme bp (+2% à Londres), Shell (+1% à Amsterdam) ou TotalEnergies (+1% à Paris).



Autre valeur à contre-courant, Novo Nordisk gagne plus de 2% à Copenhague, le laboratoire ayant fait part de son intention de faire passer l'amycrétine par voies sous-cutanées et orales en phase 3 de développement dans la gestion du poids.



BE Semiconductor Industries (BESI) figure aussi dans le vert (+2% à Amsterdam), aidé par des propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 euros, après un CMD au 'ton très confiant'.



Au chapitre des statistiques du jour, la production industrielle de la zone euro a chuté de 2,4% en avril par rapport au mois précédent, tandis que son excédent commercial s'est fortement contracté à 14 milliards d'euros, contre 28,8 milliards en mars.





